Суд приговорил к 10 годам тюрьмы жителя Макеевки за обстрелы военных из "Града"

Артемовский городской суд Донецкой области приговорил к 10 годам тюрьмы жителя Макеевки за обстрелы украинских военных из самоходной реактивной системы залпового огня "Град" в составе боевиков самопровозглашенной "Донецкой народной республики".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Донецкой области, передают Українськi Новини.

По данным ведомства, 23-летний мужчина в июле 2014 года в Донецке вступил в состав отдельной артиллерийской бригады "Кальмиус" "Министерства обороны" "ДНР".

Он служил на должностях механика-водителя и командира "Града", участвовал в боях против украинских военных в районе Донецка, Снежного, Горловки, а также в Новоазовском и Шахтерском районах.

17 февраля 2019 года во время боя возле Луганского Бахмутского района Донецкой области боевика ранили и задержали военнослужащие Вооруженных сил Украины.

"Во время судебных слушаний обвиняемый своей вины в инкриминируемом преступлении не признал, пытаясь выдать себя за гражданское лицо, которое в темноте случайно наткнулась на блокпост ВСУ. Однако суд определил доводы стороны обвинения исчерпывающими и обоснованными и за совершение особо тяжкого преступления против своего государства вынес мужчине обвинительный приговор - 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - говорится в сообщении прокуратуры.

Макеевца признали виновным в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса (Участие в деятельности террористической группы или террористической организации).

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