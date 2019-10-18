Новий брендовий одяг на величезні суми вилучили на складах Києва та Львівщини

Служба безпеки України спільно з Державним бюро розслідувань вилучили в організаторів контрабанди брендового одягу продукцію на понад 100 млн гривень у Києві і 350 тис. євро у Львівській області.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби СБУ, передають Українські Новини.

"На складських приміщеннях у Києві було виявлено ​​новий брендовий одяг без відповідних товаросупровідних документів, загальною вартістю майже 100 млн гривень. Наразі слідчими вирішується питання про арешт товару в судовому порядку", - сказано в ньому.

У пункті пропуску "Рава-Руська - Гребенне" Львівської митниці правоохоронці зупинили вантажний автомобіль, що перевозив для ділків чергову партію продукції вартістю приблизно 350 тис. євро.

Триває досудове слідство в рамках розпочатого кримінального провадження. Зокрема, перевіряється причетність до протиправної діяльності службовців митниці.

Вилучені речі. Фото: СБУ

Як повідомляли Українські Новини, прикордонники затримали контрабанду брендового одягу на 12 млн гривень у Волинській області.

10 жовтня СБУ і ДБР проводила обшуки на Львівській митниці. Правоохоронці викрили незаконну схему ввезення на територію України з країн ЄС дорогий брендового одягу за підробленими документами. Раніше у Львівській області на митниці спіймали чоловіка на спробі сховати 119 телефонів за макаронами.