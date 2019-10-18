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18 жовтня 2019, пʼятниця, 10:38 13
Силові структури 2019-10-18T11:00:13+03:00
Українські Новини
Новий брендовий одяг на величезні суми вилучили на складах Києва та Львівщини

Новий брендовий одяг на величезні суми вилучили на складах Києва та Львівщини

СБУ, Контрабанда, Бренди, одяг, контрабанда одягу
Вилучені гроші. Фото: СБУ
Вилучені гроші. Фото: СБУ

Служба безпеки України спільно з Державним бюро розслідувань вилучили в організаторів контрабанди брендового одягу продукцію на понад 100 млн гривень у Києві і 350 тис. євро у Львівській області.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби СБУ, передають Українські Новини.

"На складських приміщеннях у Києві було виявлено ​​новий брендовий одяг без відповідних товаросупровідних документів, загальною вартістю майже 100 млн гривень. Наразі слідчими вирішується питання про арешт товару в судовому порядку", - сказано в ньому.

У пункті пропуску "Рава-Руська - Гребенне" Львівської митниці правоохоронці зупинили вантажний автомобіль, що перевозив для ділків чергову партію продукції вартістю приблизно 350 тис. євро.

Триває досудове слідство в рамках розпочатого кримінального провадження. Зокрема, перевіряється причетність до протиправної діяльності службовців митниці.

Вилучені речі.. Фото: СБУВилучені речі. Фото: СБУ

Як повідомляли Українські Новини, прикордонники затримали контрабанду брендового одягу на 12 млн гривень у Волинській області.

10 жовтня СБУ і ДБР проводила обшуки на Львівській митниці. Правоохоронці викрили незаконну схему ввезення на територію України з країн ЄС дорогий брендового одягу за підробленими документами. Раніше у Львівській області на митниці спіймали чоловіка на спробі сховати 119 телефонів за макаронами.

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