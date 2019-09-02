Во Львовской области на таможне поймали мужчину на попытке спрятать 119 телефонов за макаронами

Во Львовской области на таможенном посту "Грушев" водитель автомобиля Volkswagen Transporter пытался скрыть от таможенников 119 смартфонов. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.\r\n"23-летний житель Львовской области, направляясь из Польши в Украину через полосу "красный коридор", заявил о наличии в собственном авто только 14 автомобильных шин и 21 килограмма макаронных изделий", - говорится в сообщении.\r\nОднако когда таможенники тщательно осмотрели автомобиль, то, кроме заявленного в декларации товара, за декоративными боковыми обшивками и обшивками крыши обнаружили 119 новых смартфонов с маркировкой Redmi 7 и Redmi 7А.\r\nКак сообщали Українські Новини, украинец-контрабандист пытался залететь в Словакию на летательном аппарате.\r\nТем временем государственное бюро расследований подозревает гражданина Ливана в организации незаконного перемещения из Украины в арабские страны 180 тыс. диких птиц на 1 млн долларов.\r\nРанее самую огромную в истории Украины партию сигарет на 70 млн гривен изъяли на Закарпатье.