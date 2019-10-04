Пограничники задержали контрабанду брендовой одежды на 12 млн гривен в Волынской области

Сотрудники Государственной пограничной службы совместно с таможенниками задержали контрабанду брендовой одежды на 12 млн гривен в пункте пропуска "Ягодин" (Волынская область) на украино-польской границе. Об этом Українським Новинам сообщил представитель пункта пропуска.\r\n"Новенький брендовый товар выдавали за детский "секонд хэнд", который везли с гуманитарной целью", - сообщил он.\r\nСогласно документам, в прицепе грузовика "Рено" из Бельгии везли гуманитарный груз (преимущественно для детей): игрушки, зимнюю одежду, рубашки, зонтики и тому подобное.\r\nВсе без исключения вещи в грузовике числились как бывшие в употреблении.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nИх направляли на адрес одного из киевских благотворительных фондов.\r\nПри осмотре в кузове обнаружили около 4-х тонн нового товара: рубашки, брюки, юбки - почти 8 тыс. единиц товаров больше сотни наименований.\r\nСумма оценки задержанного груза составляет около 12 млн гривен.\r\nКак сообщали Українські Новини, сотрудники Львовской таможни изъяли контрабанду 2,5 тонн новой одежды во Львовской области.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nСотрудники Волынской таможни совместно с сотрудниками Управления Службы безопасности Украины в Волынской области задержали контрабанду ткани на 4,5 млн гривен в пункте пропуска "Доманово" (Волынская область) на украинско-белорусской границе.