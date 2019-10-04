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04 октября 2019, пятница, 17:04 49
Происшествия 2019-10-04T17:05:12+03:00
Українські Новини
Пограничники задержали контрабанду брендовой одежды на 12 млн гривен в Волынской области

Пограничники задержали контрабанду брендовой одежды на 12 млн гривен в Волынской области

Сотрудники Государственной пограничной службы совместно с таможенниками задержали контрабанду брендовой одежды на 12 млн гривен в пункте пропуска "Ягодин" (Волынская область) на украино-польской границе. Об этом Українським Новинам сообщил представитель пункта пропуска.

"Новенький брендовый товар выдавали за детский "секонд хэнд", который везли с гуманитарной целью", - сообщил он.

Согласно документам, в прицепе грузовика "Рено" из Бельгии везли гуманитарный груз (преимущественно для детей): игрушки, зимнюю одежду, рубашки, зонтики и тому подобное.

Все без исключения вещи в грузовике числились как бывшие в употреблении.

Их направляли на адрес одного из киевских благотворительных фондов.

При осмотре в кузове обнаружили около 4-х тонн нового товара: рубашки, брюки, юбки - почти 8 тыс. единиц товаров больше сотни наименований.

Сумма оценки задержанного груза составляет около 12 млн гривен.

Как сообщали Українські Новини, сотрудники Львовской таможни изъяли контрабанду 2,5 тонн новой одежды во Львовской области.

Сотрудники Волынской таможни совместно с сотрудниками Управления Службы безопасности Украины в Волынской области задержали контрабанду ткани на 4,5 млн гривен в пункте пропуска "Доманово" (Волынская область) на украинско-белорусской границе.

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