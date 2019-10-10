ГБР проводит обыски во Львовской ГФС, - Варченко

Государственное бюро расследований проводит обыски на таможне Львовской ГФС.

Об этом первый заместитель директора Государственного бюро расследований Ольга Варченко написала на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Именно сейчас проводим санкционированные обыски на Львовской таможне ГФС. В частности, на пункте пропуска, таможенных постах и их отделах таможенного оформления, а также по месту жительства ее должностных лиц. В общем - 40 обысков", - написала она.

По словам чиновницы, ранее следователи Центрального аппарата ГБР совместно с сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Служба безопасности Украины разоблачили незаконную схему по ввозу на территорию Украины из стран ЕС дорогого брендовой одежды по поддельным документам. Ориентировочная стоимость каждой партии составляет не менее 400 000 долларов.

"Проверяем причастность к этой схеме должностных лиц таможни, которые, по предварительной версии следствия, способствовали незаконному перемещению товара через таможенную границу без прохождения соответствующих таможенных процедур. Одежда ввозили в Украину как секондхенд", - сообщила Варченко.

Также она описала схему, по которой действовали мошенники:

"Предприятие-импортер заказывает один товар из стран ЕС - в нашем случае - дорогой брендовую одежду, а когда он доезжает до таможни назначения для прохождения таможенного оформления - превращается в "товар подмены" - в этом случае - секондхенд. Такая одежда попадал на украинский рынок без уплаты соответствующих таможенных платежей. В результате, государство несло убытки, только представьте, как минимум 1000000 гривен с каждой партии товара.

Грузовики, которыми везли товар по фиктивным документам, пересекали границу через пункт пропуска только в изменении отдельных должностных лиц таможенного поста", - написала Варченко.

Далее, по ее словам, должностные лица таможни, по договоренности с организаторами незаконного перемещения товара через таможенную границу Украины, организовывали беспрепятственное прохождение таможенных формальностей, не применялись необходимые формы таможенного контроля, не принимали мер контроля в отношении импортируемых ими товаров при пересечении государственной границы Украины на основании ложных сведений, внесенных в ГТД.

Обыски во Львовской ГФС. Фото: Фейсбук/Варченко

Кроме обысков на Львовской таможне, они также проводятся по адресам деятельности предприятий-импортеров, месту жительства их руководителей, а также организаторов. Во время обысков документируется причастность фигурантов дела к противоправной схемы.

Процессуальное руководство осуществляет Генеральная прокуратура Украины .

Уголовное производство зарегистрировано по признакам совершения уголовных преступлений, предусмотренных:

частью 3 статьи 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)

части 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия

части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Досудебное расследование продолжается.

Как сообщали Українськi Новини, в июле полиция сообщила бывшему начальнику Закарпатской таможни Государственной фискальной службы Владимиру Колесникову о подозрении в присвоении 13 млн гривен при реконструкции таможенного поста "Ужгород".

Также ГБР расследует причастность Киевской таможни к присвоению 5 млн гривен при вывозе отходов цинка за границу.