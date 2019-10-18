Кононенку затримували в аеропорту, але він вже в Туреччині

Колишнього депутата Верховної Ради "Блоку Петра Порошенка" Ігоря Кононенка 40 хвилин тримали в аеропорту Бориспіль на вимогу Національного антикорупційного бюро.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на власні джерела, Telegram екс-депутат Сергія Лещенка, а також генпрокурор Руслан Рябошапка в ефірі "Право на владу" на телеканалі "1+1"

За словами Лещенка, екс-нардепа затримали на кордоні "у зв'язку з тим, що прізвище Кононенко згадується в контексті багатьох кримінальних проваджень".

З власних джерел УП стало відомо, що Кононенка на 40 хвилин затримали в аеропорту за запитом Національного антикорупційного бюро.

Незабаром після цього він вилетів в Стамбул.

Кононенко заперечує, що його затримували перед вильотом в Стамбул.

"А які були підстави мене затримувати? У нас же ще не сталінський режим. Доповідаю: зараз я в Стамбулі. Далі лечу в Гонконг потім - в Китай в Ченду. Там починається чемпіонат світу з великого тенісу - Junior Masters. У мене є офіційне запрошення", - сказав він.

Також у соцмережі Facebook він написав, що вже приземлився в Стамбулі (Туреччина).

"Є одне з кримінальних проваджень стосовно цієї людини, і воно розслідується НАБУ...Є інші епізоди, які розслідуються кримінальні провадження. Тому можливо що могло бути пов'язано з розслідуванням цих кримінальних справ і з'ясуванням ймовірності зникнення народного депутата, щоб уникнути кримінальної відповідальності", - зазначив у свою чергу генпрокурор Руслан Рябошапка.

Цьому передувало затримання фігуранта журналістського розслідування про розкрадання в оборонці, колишнього першого заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського у зв'язку з підозрою у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України).

Гладковський намагався вилетіти з України. Його затримали детективи НАБУ по дорозі з аеропорту. Гладковський намагався вилетіти з сім'єю.

В п'ятницю вранці НАБУ планує повідомить про підозру Гладковскому.

Як повідомляли Українські Новини, НАБУ відкрило справу проти Кононенка.