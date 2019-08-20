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20 августа 2019, вторник, 12:21 76
Силовые структуры 2019-08-20T12:21:30+03:00
Українські Новини
НАБУ открыло дело против Кононенко

НАБУ открыло дело против Кононенко

Игорь Кононенко.
Игорь Кононенко.

НАБУ открыло дело по факту декларирования недостоверной информации депутатом Верховной Рады Игорем Кононенко (фракция "Блок Петра Порошенко").

Об этом Українським Новинам сообщил директор НАБУ Артем Сытник.

"Да, зарегистрировали уголовное производство", - сказал он.

По его словам, основанием для расследования стали определенные заключения.

Речь идет о недекларировании Кононенко корпоративных прав.
Дело открыто по статье 366-1 Уголовного кодекса.

Как сообщали Українськi Новини, НАПК просит НАБУ расследовать декларирование недостоверной информации первым заместителем председателя фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Игорем Кононенко за 2015 год на сумму 7,6 млн гривен и мэром Днипра Борисом Филатовым за 2016 и 2017 годы на 1 млн гривен. НАПК указывало, что Кононенко в исправленной декларации за 2015 год указал недостоверное количество и номинальную стоимость акций 3 акционерных обществ, зарегистрированных в Украине, и 2 принадлежащих ему иностранных компаний, а также не задекларировал доход невестки.

Также НАПК выявило нарушения в декларации Трубы.

Тем временем, в отчетах всех парламентских партий за 4-й квартал 2018 НАПК нашли нарушения.

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