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18 жовтня 2019, пʼятниця, 08:35 53
Вибори 2019-10-18T11:30:05+03:00
Українські Новини
Набрало чинності скасування фінансування з держбюджету партій, які не пройшли в Раду

Набрало чинності скасування фінансування з держбюджету партій, які не пройшли в Раду

Держбюджет-2019, Вибори в Верховну Раду, Фінансування партій
Вибори. Фото: prm.ua
Вибори. Фото: prm.ua

Набрало чинності скасування державного фінансування політичних партій, що набрали більше 2% голосів виборців, але не потрапили у Верховну Раду.

Про це йдеться в законі "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо забезпечення ефективності інституціонального механізму запобігання корупції", передають Українські Новини.

Цей закон був опублікований у парламентській газеті "Голос України" 17 жовтня і набрав чинності на наступний день, тобто в п'ятницю, 18 жовтня.

Згідно з ним, право на державне фінансування одержують тільки ті партії, які набрали 5% і пройшли в парламент.

Норма про необхідність набрати 2% голосів виборців скасована.

Також фінансування парламентських партій скорочено в 2 рази.

Так, встановлено, що щорічний обсяг державного фінансування статутної діяльності політичних партій становить одна сота замість 2 сотих розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня року, що передує року виділення коштів державного бюджету, помноженого на кількість виборців, які взяли участь у голосуванні у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на останніх чергових чи позачергових виборах.

Як повідомляли Українські Новини, більш 1 млрд гривень із бюджету піде на фінансування партій 2020.

13 серпня фінансування за результатами виборів Ради з держбюджету розподілили між 11 партіями.

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