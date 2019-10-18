Набрало чинності скасування фінансування з держбюджету партій, які не пройшли в Раду

Набрало чинності скасування державного фінансування політичних партій, що набрали більше 2% голосів виборців, але не потрапили у Верховну Раду. Про це йдеться в законі "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо забезпечення ефективності інституціонального механізму запобігання корупції", передають Українські Новини. Цей закон був опублікований у парламентській газеті "Голос України" 17 жовтня і набрав чинності на наступний день, тобто в п'ятницю, 18 жовтня. Згідно з ним, право на державне фінансування одержують тільки ті партії, які набрали 5% і пройшли в парламент. Норма про необхідність набрати 2% голосів виборців скасована. Також фінансування парламентських партій скорочено в 2 рази. Так, встановлено, що щорічний обсяг державного фінансування статутної діяльності політичних партій становить одна сота замість 2 сотих розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня року, що передує року виділення коштів державного бюджету, помноженого на кількість виборців, які взяли участь у голосуванні у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на останніх чергових чи позачергових виборах. Як повідомляли Українські Новини, більш 1 млрд гривень із бюджету піде на фінансування партій 2020. 13 серпня фінансування за результатами виборів Ради з держбюджету розподілили між 11 партіями.