Более 1 млрд гривен из бюджета пойдет на финансирование партий в 2020

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде предусмотреть государственное финансирование политических партий в размере 1 034 389 500 гривен в 2020 году.

Об этом говорится в зарегистрированном 15 сентября законопроекте №2000, передают Українські Новини.

Из них 467 327 700 гривен предлагается выделить на возмещение расходов партиям, связанных с финансированием их предвыборной агитации на выборах депутатов Рады, 567 061 800 гривен - на финансирование уставной деятельности партий.

Госфинансирование партий осуществляется в рамках выделенных средств аппарату Национального агентства по предотвращению коррупции.

Как сообщали Українські Новини, 13 августа финансирование по результатам выборов Рады из госбюджета распределили между 11 партиями.

"Слуга народа" потратила найбольшее количество средств на выборах депутатов Рады 21 июля.

Кроме того у аппарата нет денег на обустройство Рады для лиц с инвалидностью.