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31 июля 2019, среда, 10:48 120
Судебная власть 2019-07-31T10:55:34+03:00
Українські Новини
НАПК распределило финансирование партий: больше всего получат "Народный фронт" и "Евросолидарность"

НАПК распределило финансирование партий: больше всего получат "Народный фронт" и "Евросолидарность"

Деньги. Фото: bank.gov.ua
Деньги. Фото: bank.gov.ua

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) распределило 157 млн гривен на финансирование парламентских партий в 3-м квартале (июль-сентябрь) в то время, как в Офисе Президента рассказали, когда назначат нового главу НАПК.

Об этом говорится в сообщении НАПК, передают Українськi Новини.

"Национальное агентство по предупреждению коррупции (далее - Национальное агентство) приняло решение о предоставлении политическим партиям государственного финансирования их уставной деятельности в ІІІ квартале 2019 года", - сказано в нем.

"Народный фронт" получит 36,4 млн гривен, "Европейская солидарность" - 35,8 млн гривен.

"Объединению "Самопомощь" выделено 32,2 млн гривен, из которых 14,2 млн - за соблюдение гендерного принципа.

"Оппозиционный блок" в III квартале 2019 получит средства, выделенные из государственного бюджета на финансирование уставной деятельности политической партии в размере 50% (за II и III кварталы) общего размера ежегодного государственного финансирования для политической партии - 31 млн грн. Перечисление средств политической партии осуществлено ​​вследствие выяснения обстоятельств и устранения причин, послуживших основанием для принятия решения Национального агентства о неперечислении средств государственного финансирования уставной деятельности во II квартале 2019 года", - говорится в сообщении.

Радикальная партия Олега Ляшко получит 12,2 млн гривен, а "Всеукраинское объединение "Батьківщина" - 9,3 млн гривен.

Как сообщали Українськi Новини, НАПК заявило, что в отчетах всех парламентских партий за три месяца есть нарушения.

Также в отчетах всех парламентских партий за 4-й квартал 2018 НАПК нашли нарушения.

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