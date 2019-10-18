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18 жовтня 2019, пʼятниця, 08:15 16
Політика 2019-10-18T08:30:48+03:00
Українські Новини
У Трампа випадково зізналися, що тиснули на українську владу, - ЗМІ

У Трампа випадково зізналися, що тиснули на українську владу, - ЗМІ

Дональд Трамп, Володимир Зеленський, Білий дім, Імпічмент

В той час, як син Байдена прокоментував скандал з Burisma, в. о. керівника апарату Білого дому Мік Малвані під час спілкування з журналістами випадково визнав, що військова допомога Україні була заморожена, в обмін на початок розслідування Україною справи проти демократів.

Як повідомляє Українська правда з посиланням на CNN, під час виступу Малвані підкреслив, що він знає лише про запит США з розслідування справи з приводу злому сервера Демократичного національного комітету на 2016 року.

При цьому, держслужбовець не став уточнювати, що в оприлюдненому листуванні американських дипломатів йшлося про спроби змусити Україну розслідувати справу сина Джо Байдена, політичного конкурента президента США Дональда Трампа. "Тому ми і затримали виділення грошей", – сказав Малвани.

Як повідомляли Українські Новини, опубликоване листування Офісу Президента і американських дипломатів: США затримали військову допомогу і візит Зеленського через справу Байдена.

Тим часом Трамп заперечує тиск на Зеленського в ході цієї розмови нібито з метою розслідування проти його суперника на майбутніх президентських виборах у США - представника Демократичної партії Джо Байдена.

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