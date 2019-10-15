Я не нарушал закон: сын Байдена прокомментировал скандал с Burisma

Сын бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантер заявил, что родные его отца были использованы "людьми, лишенными нравственного чувства", для дискредитации Байдена старшего как политика. Так Хантер Байден прокомментировал скандал, связанный с компанией Burisma, которая похвасталась новой скважиной с доходом $30 тыс. в сутки, передает АВС News.

"Я дал средство некоторым очень неэтичным людям действовать в обход закона, пытаться навредить моему отцу. Именно здесь я допустил ошибку", - заявил он.

Так, Байден считает, что его деятельность не была ни аморальной, ни противозаконной, однако ее все равно использовали в этом скандале.

"Именно поэтому я несу полную ответственность. Сделал ли я что-то неподобающее? Нет, ни в коем случае", - отметил Хантер Байден.

Как сообщали Українські Новини, опубликована переписка Офиса Президента и американских дипломатов: США задержали военную помощь и визит Зеленского из-за дела Байдена.

Тем временем Трамп отрицает давление на Зеленского в ходе этого разговора якобы с целью расследования против его соперника на предстоящих президентских выборах в США - представителя Демократической партии Джо Байдена.