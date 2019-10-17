Кнопковий телефон та "змійка": "слуги народу" дали поради Медянику щодо захисту від скандальних листувань

Скандал, що виник після того, як журналіст сфотографував в Раді листування депутата-мажоритарника від "Слуги народу" В'ячеслава Медяника, не згасає, а однопартійці депутата не поспішають його захищати, повідомляє "Країна".

Зазначається, що Медяник у WhatsApp розмовляв з якимось Сашею Яровим, який просив депутата допомогти вирішити питання з цукром і океаном, справи яких знаходяться в ГПУ і НАБУ. Депутат пообіцяв поспілкуватися з Віктором Трепаком, заступником генпрокурора, і розібратися в ситуації.

Після публікації інформації про обіцянки надрепа В'ячеслав Медяник заявив, що спеціально дозволив сфотографувати фотографу листування. Втім, незважаючи на це, на зборах фракції "Слуги народу" вже було публічне обговорення ситуації, і його попросили відзвітувати біля мікрофона про цей інцидент, після чого депутата викликали в Офіс Президента і в комісію етики.

Однопартійці В'ячеслава Медяника розповіли, що вони думають з цього питання.

"Завтра ми будемо проводити розслідування щодо ситуації, яка трапилася з Медяником. У депутата Медяника є своя струнка версія і з "цукру" і по "океану". Мовляв, там давно розкрадання і займався цим Трепак, ще працюючи на посаді СБУ. І по Миколаївському заводу, який нібито хтось пиляє. І ось він вирішив допомогти і "розворушити" цю історію. Така у нього версія. Ми її перевіримо. Треба вникнути в деталі. І якщо ця версія не підтвердиться, питання буде винесено на комітет депутатської етики, будуть застосовані санкції. Думаю, це буде справедливо", - говорить голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

При цьому депутат від "Слуги народу" Кирило Нестеренко не вперше чує про схему вирішення питань через Трепака.

"Я чув, що раніше існувала така схема вирішення питань через Трепака (в минулому заступник голови СБУ, - ред.) з 10%-вим відкатом за весь захід. Я зараз хочу поговорити з В'ячеславом Медяником і почути його версію. Поки я чув кілька. Версія журналістів: Медяник займається бізнесом у Раді. Друга версія, що це була спецоперація, щоб вивести Трепака на чисту воду. Третя версія: Медяник навмисне заводить у незручне становище Сашу Ярого. Є ще четверта версія, що цим скандалом Медяник привертає увагу. Вчора на фракції його дуже жорстко наругали. Якщо все це справді договірняк, то зовсім інший рівень відповідальності. Я думаю, що він вийде поспілкуватися з журналістами, тим більше, що він говорив колегам, що йому нема чого приховувати. Він же не буде ночувати в Раді", - повідомив Нестеренко.

А депутат від "Слуги народу" Олександр Куницький з гумором поставився до ситуації.

"Ми йому вчора порекомендували перейти на телефон NOKIA 3310. Це ідеальний телефон, на мою думку, для В'ячеслава Медяника. Журналісти спостерігатимуть за тим, як він грає в "змійку" і стежити за його рекордами. Це буде корисніше, і більше часу буде на те, щоб вникати в законопроекти. Я не настільки в близьких стосунках з В'ячеславом, щоб розуміти, коли він жартує, але пропозиція щодо NOKIA в силі. Я не знаю, що таке "океан" і "цукор". Я знаю окремо ці слова, а разом, що це значить - не знаю", - каже Куницький.

Як повідомляли Українські Новини, депутат від "Слуги народу" міг втрутитися в роботу прокуратури, розпочато розслідування. Тим часом депутати придумали, як ховати листування від об'єктивів.