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17 жовтня 2019, четвер, 21:51 14
Силові структури 2019-10-17T23:45:01+03:00
Українські Новини
Лісники вкрали коштовну деревину на 6 млн гривень під Харковом, - СБУ

Лісники вкрали коштовну деревину на 6 млн гривень під Харковом, - СБУ

СБУ, Дерева, вирубка лісу, Деревина
Дерева. Фото: pixabay
Дерева. Фото: pixabay

Служба безпеки України підозрює посадових осіб Красноградського лісового господарства в розкраданні цінних порід деревини на 6 млн гривень, в Харківській області в той час, як дерева в Європі стрімко вимирають.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби СБУ, передають Українські Новини.

Вказується, що посадові особи лісгоспу налагодили незаконне вирубування лісу понад встановлені санітарні норми. Невраховану деревину вони нелегально реалізовували.

Під виглядом санітарного вирубування чиновники знищили понад 20 га лісонасаджень дуба і сосни. Співробітники Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Бокаріуса провели комплексну економічну та інженерно-екологічну експертизу і встановили, що збиток державі становив 6,2 млн гривень.

Наразі правоохоронці повідомили 5 посадовим особам про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (розтрата майна, вчинена в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу.

Слідчі дії тривають.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський підписав укази про протидію контрабанді на митниці і вирубці лісів. Тим часом ДБР взялося розслідувати незаконну вирубку лісу в Харківській області.

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