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28 сентября 2019, суббота, 16:50 14
Европа 2019-09-28T16:50:09+03:00
Українські Новини
Европа под угрозой кислородного голода: деревья стремительно вымирают

Европа под угрозой кислородного голода: деревья стремительно вымирают

Каштан. Фото: pixabay
Каштан. Фото: pixabay

В Европе существует 454 вида деревьев, уникальных именно для этого континента, и 58% из них могут исчезнуть, заявила в пятницу одна из старейших в мире экологических организаций - Международный союз охраны природы (МСОП). В особой опасности находятся каштаны, сообщает "Русская служба" BBC.

Эти цифры - результат последнего исследования биоразнообразия в Европе. В организации, с 1939 года ведущей "Красную книгу", отмечают, что 15% из этих видов - буквально в шаге от вымирания.

"Деревья крайне важны для жизни на Земле, а европейские деревья во всем их разнообразии - это источник еды и место для жизни бессчетного числа видов животных, например, птиц и белок. Также они играют ключевую роль для экономики", - прокомментировал исследование глава подразделения "Красной книги" МСОП Крейг Хилтон-Тейлор.

Из всего многообразия деревьев, эндемичных для европейского континента, то есть не растущих ни на каком другом, в опасности вымирания находится 58% видов. Из деревьев, растущих на территории Европы, но не являющихся для нее эндемичными, исчезнуть может 42% видов.

В особой опасности находятся каштаны и около 200 видов деревьев семейства каштановых - их количество в Европе стремительно уменьшается. По словам директора европейского отделения организации Люка Баса, основным фактором в уменьшении популяции этих видов является деятельность человека, в том числе рост городов и вырубка.

"Это исследование показывает, в какой критической ситуации находятся многие виды деревьев, о которых часто просто не думают. Но они представляют собой хребет европейской экосистемы и делают нашу планету здоровой", - добавил Люк Бас.

Как сообщали Українські Новини, знаменитые каштаны пропадут с улиц Киева - деревья не выдерживают грязного воздуха. Также в "Киевзеленстрое" пояснили, что обрезают кроны деревьев для безопасности людей. Кроме того, Зеленский подписал указы о противодействии контрабанде на таможне и вырубке лесов.

Тем временем Супрун развенчала миф о пользе кислорода.

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