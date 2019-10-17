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17 жовтня 2019, четвер, 21:11 6
Президент 2019-10-17T21:27:57+03:00
Українські Новини
Зеленський доручив Кабміну розробити законопроект про мораторій на перевірку ФОП

Зеленський доручив Кабміну розробити законопроект про мораторій на перевірку ФОП

Зеленський Володимир Фото: Офіс Президента України
Зеленський Володимир Фото: Офіс Президента України

Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів розробити і надати на розгляд до Верховної Ради законопроект про введення дворічного мораторію на перевірку фізосіб-підприємців (ФОП) у двотижневий термін.

Про це йдеться в указі президента №761 від 17 жовтня, передають Українські Новини.

Для розробки законопроекту Зеленський ухвалив Кабміну створити координаційну раду з питань розвитку підприємництва та залучити до його роботи представників громадських організацій.

На вимогу президента закон має передбачати введення дворічного мораторію на проведення перевірок фізичних осіб-підприємців (крім тих, хто здійснює високорентабельні види діяльності з істотними ризиками ухилення від оподаткування).

Також лібералізацію умов і критеріїв віднесення фізосіб-підприємців до першої групи спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності і пом'якшення відповідальності підприємців за порушення ними встановленого порядку подання до контролюючих органів звітності, пов'язаної із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій.

Крім того, закон має передбачати забезпечення прозорих і простих процедур реєстрації розрахункових операцій під час реалізації товарів через інтернет, а також забезпечувати з 1 січня 2020 року можливість тестування платниками податків безкоштовної програми для використання програмних реєстраторів розрахункових операцій.

Як повідомляли Українські Новини, Володимир Зеленський підтримує впровадження касових апаратів для фізосіб-підприємців.

Раніше Рада ввела єдиний рахунок для сплати податків та ЄСВ.

Крім того, партія "Слуга народу" має намір ініціювати зміни в податковій системі, зокрема зміни торкнутися фізичних осіб-підприємців (ФОП) на єдиному податку, яким можуть заборонити надавати послуги.

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