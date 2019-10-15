Зеленський вирішив ввести дворічний мораторій на перевірку ФОП

Президент Володимир Зеленський ініціює введення дворічного мораторію на перевірку фізосіб-підприємців (ФОП).

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Президента, передають Українські Новини.

В Офісі Президента Глава держави проконсультувався з експертами, представниками підприємців, народними депутатами - співголовами міжфракційного депутатського об'єднання "За ФОП" і представниками Кабінету Міністрів, щоб сформувати спільну позицію щодо малих підприємців.

Президент зазначив, що умови ведення бізнесу для малих підприємців необхідно покращувати, тому він доручив ввести мораторій на перевірку ФОП на два роки для всіх категорій, крім "ризикових" на кшталт ювелірного бізнесу.

Таким чином Зеленський відгукнувся на заклики представників малого бізнесу, які вийшли з протестами проти законів "Про внесення змін до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг та "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг", що вводять електронний чек.

Зі слів заступника керівника Офісу Президента Юлії Ковалів, підприємців лякає необхідність придбання касових апаратів за шалені гроші, хоча насправді такого обов’язку немає і досить буде завантажити собі в телефон безкоштовний застосунок, який надасть Державна фіскальна служба.

Також вона сказала, що електронні чеки для ФОП вводяться тільки з 2021 року.

Державна податкова служба має надати з 1 січня 2020 року застосунок для електронних чеків для безкоштовного тестування всім охочим.

Президент також виступив за те, щоб протягом першого року дії закону відповідальність за неправильне ведення звітів було пом'якшено.

Крім того, Зеленський запропонував створити Координаційну раду малих підприємців для опрацювання пропозицій щодо поліпшення умов для бізнесу.

Всі повинні платити - Зеленський підтримує впровадження касових апаратів для фізосіб-підприємців.