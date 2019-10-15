Зеленський вирішив ввести дворічний мораторій на перевірку ФОП

Президент Володимир Зеленський ініціює введення дворічного мораторію на перевірку фізосіб-підприємців (ФОП).\r\nПро це йдеться в повідомленні пресслужби Президента, передають Українські Новини.\r\nВ Офісі Президента Глава держави проконсультувався з експертами, представниками підприємців, народними депутатами - співголовами міжфракційного депутатського об'єднання "За ФОП" і представниками Кабінету Міністрів, щоб сформувати спільну позицію щодо малих підприємців.\r\nПрезидент зазначив, що умови ведення бізнесу для малих підприємців необхідно покращувати, тому він доручив ввести мораторій на перевірку ФОП на два роки для всіх категорій, крім "ризикових" на кшталт ювелірного бізнесу.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nТаким чином Зеленський відгукнувся на заклики представників малого бізнесу, які вийшли з протестами проти законів "Про внесення змін до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг та "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг", що вводять електронний чек.\r\nЗі слів заступника керівника Офісу Президента Юлії Ковалів, підприємців лякає необхідність придбання касових апаратів за шалені гроші, хоча насправді такого обов’язку немає і досить буде завантажити собі в телефон безкоштовний застосунок, який надасть Державна фіскальна служба.\r\nТакож вона сказала, що електронні чеки для ФОП вводяться тільки з 2021 року.\r\nДержавна податкова служба має надати з 1 січня 2020 року застосунок для електронних чеків для безкоштовного тестування всім охочим.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nПрезидент також виступив за те, щоб протягом першого року дії закону відповідальність за неправильне ведення звітів було пом'якшено.\r\nКрім того, Зеленський запропонував створити Координаційну раду малих підприємців для опрацювання пропозицій щодо поліпшення умов для бізнесу.\r\nВсі повинні платити - Зеленський підтримує впровадження касових апаратів для фізосіб-підприємців.