Смертельное ДТП под Николаевом: погибли четыре человека, в том числе ребенок

В Николаевской области на трассе "Благовещенское-Николаев" произошло лобовое ДТП – столкнулись легковушки "Москвич-2141" и Opel Vectra. Авария унесла жизни четырех человек, в том числе и маленького ребенка.

Как сообщает пресс-служба полиции региона, смертельное ДТП случилось 14 октября около 19:30 в Арбузинском районе, на 103 километре автодороги.

Смертельное ДТП под Николаевом. Фото: ГУНП в Николаевской области

В результате столкновения легковушек погибли 48-летний водитель "Москвича" и двое его пассажиров: мужчина и семилетняя девочка. Также жертвой аварии стала пассажирка Opel. Медики пытались спасти жизнь ребенка, но она скончалась в больнице. Еще семь человек пострадали, их с повреждениями различной степени тяжести госпитализировали в больницу в Южноукраинске.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе местной ГСЧС, после лобового ДТП иномарка вспыхнула.

"Событие квалифицированы по ч. 3 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть нескольких лиц"", - рассказали в полиции.

Напомним, ранее в Киеве произошло смертельное ДТП со "скорой".