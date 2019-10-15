подписаться на рассылку
24.6 25.05
26.85 27.55
˟
15 октября 2019, вторник, 09:13 330
Происшествия 2019-10-15T09:17:35+03:00
Українські Новини
Смертельное ДТП под Николаевом: погибли четыре человека, в том числе ребенок

Смертельное ДТП под Николаевом: погибли четыре человека, в том числе ребенок

Смертельное ДТП под Николаевом. Фото: ГУНП в Николаевской области
Смертельное ДТП под Николаевом. Фото: ГУНП в Николаевской области

В Николаевской области на трассе "Благовещенское-Николаев" произошло лобовое ДТП – столкнулись легковушки "Москвич-2141" и Opel Vectra. Авария унесла жизни четырех человек, в том числе и маленького ребенка.

Как сообщает пресс-служба полиции региона, смертельное ДТП случилось 14 октября около 19:30 в Арбузинском районе, на 103 километре автодороги.

Смертельное ДТП под Николаевом. Фото: ГУНП в Николаевской областиСмертельное ДТП под Николаевом. Фото: ГУНП в Николаевской области

В результате столкновения легковушек погибли 48-летний водитель "Москвича" и двое его пассажиров: мужчина и семилетняя девочка. Также жертвой аварии стала пассажирка Opel. Медики пытались спасти жизнь ребенка, но она скончалась в больнице. Еще семь человек пострадали, их с повреждениями различной степени тяжести госпитализировали в больницу в Южноукраинске.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе местной ГСЧС, после лобового ДТП иномарка вспыхнула.

"Событие квалифицированы по ч. 3 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть нескольких лиц"", - рассказали в полиции.

Напомним, ранее в Киеве произошло смертельное ДТП со "скорой".

Больше новостей о: ДТП смертельное ДТП ДТП с авто

Архив
Новости
В аэропорту Барселоны десятки людей пострадали, сотни рейсов отменены 09:29
Смертельное ДТП под Николаевом. Фото: ГУНП в Николаевской области
Смертельное ДТП под Николаевом: погибли четыре человека, в том числе ребенок 09:13
США перестали выдавать визы российским дипломатам 08:59
Конфликт в Сирии: США вводят санкции против Турции 08:45
Как выгодно купить машину: в Украине стартовали сезонные скидки на автомобили 08:39
больше новостей
Усик против Уизерспуна. Скриншот видео Интера
Усик на бой с Уизерспуном надел шорты с надписью надписью Симферополь. Украина 12:43
В НАТО отклонили доклад о санкциях против стран-агрессоров после замечаний украинской делегации 13:15
После уверенного повышения доллар снова обвалился за неделю 06:00
Bentley, Rolls-Royce и Lamborghini: летом украинцы купили рекордное количество дорогих авто 08:50
Флаг Украины над Донбассом. Фото:
Фото дня: В небе над оккупированным Донбассом появился флаг Украины 21:58
больше новостей
Флаг Украины над Донбассом. Фото:
Фото дня: В небе над оккупированным Донбассом появился флаг Украины 21:58
Американский ракетный эсминец с "Томагавками" вошел в акваторию Черного моря 11:15
Генпрокуратура остановила продвижение дел против Порошенко, - Портнов 11:54
Bentley, Rolls-Royce и Lamborghini: летом украинцы купили рекордное количество дорогих авто 08:50
Поклонская жмет руку Эрдогану. Фото: Facebook/Наталья Поклонская
Встреча Поклонской и Эрдогана: МИД вызвало посла Турции и направило ноту протеста 16:48
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok