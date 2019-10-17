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17 жовтня 2019, четвер, 19:35 20
Верховна Рада і партії 2019-10-17T21:00:01+03:00
Українські Новини
Арахамія сказав, коли Рада може повернути відповідальність за незаконне збагачення

Арахамія сказав, коли Рада може повернути відповідальність за незаконне збагачення

Давид Арахамія. Фото: Макс Левін/Lb.ua
Давид Арахамія. Фото: Макс Левін/Lb.ua

Голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія прогнозує розгляд парламентом законопроекту про повернення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення на пленарному тижні з 29 жовтня по 1 листопада.

Про це він сказав журналістам у кулуарах Ради, передають Українські Новини.

"Він є в порядку. Завтра ми точно не встигнемо. І ось через тиждень, на наступному пленарному (парламентарії розглянуть законопроєкт про повернення відповідальності за незаконне збагачення)", - сказав він.

Крім цього, наступного пленарного тижня також планується створення тимчасової слідчої комісії (ТСК) з розслідування пожеж на військових складах, очолити яку має намір Арахамія.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський запропонував Раді повернути кримінальну відповідальність за незаконне збагачення. Пізніше Зеленський іронічно "подякував" минулому скликанню Ради, яке "прокотило" його ініціативи.

Раніше НАБУ закрило всі справи про незаконне збагачення після визнання притягнення до кримінальної відповідальності за незаконне збагачення неконституційним.

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