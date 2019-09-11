Верховная Рада намерена вернуть уголовную ответственность за незаконное обогащение, а соответствующий законопроект Владимир Зеленский внес еще 3 июня.

За принятие законопроекта №1031 за основу проголосовали 316 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Согласно документу, приобретение лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, активов, стоимость которых превышает его доходы более чем на 15 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (на данный момент - 14,4 млн гривен) наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

При этом под активами подразумеваются денежные средства (в том числе наличные средства, средства, находящиеся на банковских счетах или на хранении в банках или других финансовых учреждениях), другое имущество, имущественные права, нематериальные активы, в том числе криптовалюта, объем уменьшения финансовых обязательств, а также работы или услуги, предоставленные лицу, уполномоченному на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Кроме этого, в документе указано, что активы, стоимость которых равна или превышает 200 размеров минимальной заработной платы (834,6 тыс. гривен), являющиеся предметом спора и на которые наложен арест с запретом использования, передаются по согласию владельца или судом Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Меры по выявлению необоснованных активов и сбор доказательств их необоснованности возлагаются на Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП), в отдельных случаях – на Государственное бюро расследований (ГБР) и Генеральную прокуратуру.

Согласно документу, прокурору с целью выявления необоснованных активов и сбора доказательств их необоснованности предоставляется прямой доступ к автоматизированным информационным и справочным системам, реестрам и банкам данных, держателем (администратором) которых являются государственные органы или органы местного самоуправления.

При этом право на обращение в суд с соответствующим иском предлагается предоставить НАБУ по согласованию с прокурором САП, кроме дел, где ответчиком является должностное лицо НАБУ и прокуроры САП.

В таких случаях право на обращение с соответствующим иском предлагается предоставить прокурорам Генпрокуратуры.

Рассмотрение дел о признании необоснованными активов и их взыскания в пользу государства предлагается отнести к юрисдикции Высшего антикоррупционного суда.

Как сообщали Українськi Новини, ранее НАБУ закрыло все дела о незаконном обогащении после признания привлечения к уголовной ответствености за незаконное обогащение неконституционным. Президент настаивает на неотложном рассмотрении парламентом этих вопросов.

Тем временем, 29 июня Зеленский передал в Раду законопроект об импичменте Президента.

Ранее Рада планировала изменить законодательство о незаконном обогащении.

Только обвинение Омеляна в незаконном обогащении было передано в суд.

В декабре 2017 года 59 депутатов Верховной Рады просили Конституционный Суд признать неконституционным привлечение чиновников к уголовной ответственности за незаконное обогащение.