Рябошапка просить Раду дозволити притягнення до кримінальної відповідальності Дубневича

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка просить Верховну Раду дозволити притягнення до кримінальної відповідальності депутата парламенту Ярослава Дубневича (група "За майбутнє").\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби Генпрокуратури, передають Українські Новини.\r\n"У четвер, 17 жовтня 2019, Генеральний прокурор Руслан Рябошапка направив у Верховну Раду України подання про дачу згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України дев'ятого скликання", - сказано в ньому.\r\nДосудовим розслідуванням Національного антикорупційного бюро України зібрано достатньо доказів для повідомлення Дубневича про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЗа версією слідства, його дії спричинили збитки в розмірі 93,277 млн гривень.\r\nСлідство вважає, що Дубневич, перебуваючи на посаді голови комітету Ради з питань транспорту, був обізнаний про фінансовий стан ВАТ "Укрзалізниця" і мав вплив на засновників і посадових осіб підприємства, яке є єдиним виробником стрілочних переводів, рамних рейок, хрестовин і комплектів роздільного скріплення.\r\nДокази свідчать про те, що зазначена особа зі спільниками вивчив та проаналізував попит і ціни на ринку стрілочних переводів і прийняло рішення заволодіти коштами філії "Центр забезпечення виробництва" ПАТ "Укрзалізниця".\r\nзокрема, слідство вважає, що кошти були отримані контрольованими депутатом і його спільниками юридичними особами через узгоджене завищення ціни при реалізації стрілочної продукції.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nГенеральний прокурор просить Верховну Раду дати дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності вищезгаданого депутата.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Дубневич заявляє, що проти нього готують замовні дискредитаційні телесюжети.\r\nРаніше суд зобов'язав агента НАБУ Шевченка спростувати свої слова про депутата Дубневича.