Рябошапка просить Раду дозволити притягнення до кримінальної відповідальності Дубневича

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка просить Верховну Раду дозволити притягнення до кримінальної відповідальності депутата парламенту Ярослава Дубневича (група "За майбутнє").

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Генпрокуратури, передають Українські Новини.

"У четвер, 17 жовтня 2019, Генеральний прокурор Руслан Рябошапка направив у Верховну Раду України подання про дачу згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України дев'ятого скликання", - сказано в ньому.

Досудовим розслідуванням Національного антикорупційного бюро України зібрано достатньо доказів для повідомлення Дубневича про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу.

За версією слідства, його дії спричинили збитки в розмірі 93,277 млн гривень.

Слідство вважає, що Дубневич, перебуваючи на посаді голови комітету Ради з питань транспорту, був обізнаний про фінансовий стан ВАТ "Укрзалізниця" і мав вплив на засновників і посадових осіб підприємства, яке є єдиним виробником стрілочних переводів, рамних рейок, хрестовин і комплектів роздільного скріплення.

Докази свідчать про те, що зазначена особа зі спільниками вивчив та проаналізував попит і ціни на ринку стрілочних переводів і прийняло рішення заволодіти коштами філії "Центр забезпечення виробництва" ПАТ "Укрзалізниця".

зокрема, слідство вважає, що кошти були отримані контрольованими депутатом і його спільниками юридичними особами через узгоджене завищення ціни при реалізації стрілочної продукції.

Генеральний прокурор просить Верховну Раду дати дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності вищезгаданого депутата.

Як повідомляли Українські Новини, Дубневич заявляє, що проти нього готують замовні дискредитаційні телесюжети.

Раніше суд зобов'язав агента НАБУ Шевченка спростувати свої слова про депутата Дубневича.