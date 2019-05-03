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03 мая 2019, пятница, 14:29 207
Верховная Рада и партии 2019-05-03T14:45:01+03:00
Українські Новини
Не коррупционер: суд обязал агента НАБУ Шевченко опровергнуть свои слова о депутате Дубневиче

Не коррупционер: суд обязал агента НАБУ Шевченко опровергнуть свои слова о депутате Дубневиче

Ярослав Дубневич. Фото: ipress.ua
Ярослав Дубневич. Фото: ipress.ua

Суд обязал внештатного агента Национального антикоррупционного бюро Евгения Шевченко опровергнуть свои заявления о коррупции депутата Верховной Рады Ярослава Дубневича (фракция "Блок Петра Порошенко").

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Дубневича возмутило то, что в интервью Интернет-изданию "Цензор.нет" Шевченко заявил о том, что Дубневич пытался дать взятку в размере 10 млн гривен за то, чтобы НАБУ закрыло дело в отношении его компании.

В декабре 2018 года суд первой инстанции отклонил иск депутата, решив, что заявления агента бюро являются лишь его оценочными суждениями.

Дубневич не согласился с этим и подал апелляцию.

В середине апреля суд ее полностью удовлетворил.

"Ответчик (Шевченко) не является журналистом, к информации которых общество привыкло относиться критически, а последний позиционирует себя, как внештатный работник правоохранительного органа - НАБУ, к которому у общества высокий уровень доверия", - отмечается в решении суда.

Апелляционный суд постановил, что распространенная информация носит негативный характер, поскольку истец является публичным лицом, распространение такой информации ставит под сомнение соблюдение им законов Украины и его моральных качеств и принципов, как следствие, нарушает право на уважение его достоинства, чести и деловой репутации.

Агент НАБУ Евгений Шевченко. Фото: facebook.com/ievgen.shevchenko.7Агент НАБУ Евгений Шевченко. Фото: facebook.com/ievgen.shevchenko.7

По мнению суда, такая информация также ставит под угрозу его политическое будущее, как народного избранника, поскольку создает впечатление, что он участвует в коррупционных сферах и подрывает доверие его избирателей.

Суд взыскал с Шевченко 3,5 тыс. гривен в пользу Дубневича и обязал агента НАБУ до 17 мая разместить на сайте "Цензор.нет" опровержение своих обвинений в адрес депутата Рады.

Как сообщали Українськi Новини, Национальное антикоррупционное бюро подозревает депутата  Ярослава Дубневича в присвоении 93,2 млн гривен филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця" при поставке товаров по завышенным ценам в 2015-2017 годах.

Генеральный прокурор Юрий Луценко дважды вернул САП и НАБУ представление о снятии депутатской неприкосновенности с Дубневича.

 

Больше новостей о: НАБУ Ярослав Дубневич Общественная организация "Стоп коррупция" Евгений Шевченко

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