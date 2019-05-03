Не коррупционер: суд обязал агента НАБУ Шевченко опровергнуть свои слова о депутате Дубневиче

Суд обязал внештатного агента Национального антикоррупционного бюро Евгения Шевченко опровергнуть свои заявления о коррупции депутата Верховной Рады Ярослава Дубневича (фракция "Блок Петра Порошенко").\r\nОб этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.\r\nДубневича возмутило то, что в интервью Интернет-изданию "Цензор.нет" Шевченко заявил о том, что Дубневич пытался дать взятку в размере 10 млн гривен за то, чтобы НАБУ закрыло дело в отношении его компании.\r\nВ декабре 2018 года суд первой инстанции отклонил иск депутата, решив, что заявления агента бюро являются лишь его оценочными суждениями.\r\nДубневич не согласился с этим и подал апелляцию.\r\nВ середине апреля суд ее полностью удовлетворил.\r\n"Ответчик (Шевченко) не является журналистом, к информации которых общество привыкло относиться критически, а последний позиционирует себя, как внештатный работник правоохранительного органа - НАБУ, к которому у общества высокий уровень доверия", - отмечается в решении суда.\r\nАпелляционный суд постановил, что распространенная информация носит негативный характер, поскольку истец является публичным лицом, распространение такой информации ставит под сомнение соблюдение им законов Украины и его моральных качеств и принципов, как следствие, нарушает право на уважение его достоинства, чести и деловой репутации.\r\nАгент НАБУ Евгений Шевченко. Фото: facebook.com\/ievgen.shevchenko.7\r\nПо мнению суда, такая информация также ставит под угрозу его политическое будущее, как народного избранника, поскольку создает впечатление, что он участвует в коррупционных сферах и подрывает доверие его избирателей.\r\nСуд взыскал с Шевченко 3,5 тыс. гривен в пользу Дубневича и обязал агента НАБУ до 17 мая разместить на сайте "Цензор.нет" опровержение своих обвинений в адрес депутата Рады.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Национальное антикоррупционное бюро подозревает депутата Ярослава Дубневича в присвоении 93,2 млн гривен филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця" при поставке товаров по завышенным ценам в 2015-2017 годах.\r\nГенеральный прокурор Юрий Луценко дважды вернул САП и НАБУ представление о снятии депутатской неприкосновенности с Дубневича.\r\n