Дубневич заявляет, что против него готовят заказные дискредитационные телесюжеты

Народный депутат парламентской группы "За майбутнє" Ярослав Дубневич заявил, что против него и его брата Богдана Дубневича с целью дискредитации оппоненты готовят заказные телевизионные сюжеты. Об этом он написал на своей странице в Facebook, выложив тексты соответствующих анонсов и сценарий сюжета, которые готовят против него.

"Хотите знать, как приобретается одиозность? Это на самом деле просто - несколько заказных негативных материалов в прессе - и соответствующий имидж с наклеиными ярлыками обеспечен. А если телеканал под контролем твоего политического оппонента, то это еще проще. К сожалению, заказные сюжеты в СМИ становятся нормой в политической борьбе и не только. Публикую пример такой заказухи, чтобы все видели и потом не удивлялись", - отметил Дубневич.

В изложенном нардепом в соцсети сценарии определено, что сюжет должен быть посвящен газовой махинации братьев Дубневичей на ТЭЦ в городах Новояворовск и Новый Раздол, на Львовщине. 2 года назад их передали в управление АРМА, и именно тогда многие СМИ начали обвинять нардепов в газовых аферах. Правда, ни одного уголовного производства в отношении Дубневичей пока нет.

Согласно сценарию подтверждать и комментировать "одиозность" Дубневичей в заказном материале должны такие государственные органы, как Генеральная прокуратура, Национальное антикоррупционное бюро Украины, представители АРМА, некоторые народные депутаты, председатель офиса Президента Андрей Богдан и несколько львовских журналистов, которые часто публикуют "разоблачительные" материалы о Дубневичах.

В сценарии сказано, что спикеров уже "предупредили" о том, что именно в своих комментариях они должны сказать, а также определено, что ключевое слово должно быть предоставлено генпрокурору Руслану Рябошапке.

Изложив фото сценария, Дубневич при этом не указал, на каком именно телеканале готовятся данные материалы, так же, как не назвал и возможного заказчика сюжета.

"Многие спросят: а кто заказчик? Здесь пока можно догадываться... Но очевидно, что сейчас под предлогом борьбы с коррупцией кое-кто пытается в очередной раз сделать из Дубневичей монстров, с которыми нужно бороться, особенно во время приближения местных выборов. Ну и надо же как-то обосновать провальную конфискации двух ТЭЦ с последующей неспособностью наладить их работу", - написал нардеп.

Как сообщалось в СМИ ранее, в 2018 году Новояворовскую и Новороздольскую ТЭЦ арестовали и передали Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц конечными бенефициарами всех трех компаний являются братья Ярослав и Богдан Дубневичи.

Наложив арест на ТЭЦ, АРМА определила для них нового управляющего "Гарант Энерго М".

После этого в Новояворовске и Новом Роздоле был срыв отопительного сезона, с ТЭЦ массово увольнялись работники.

Сегодня снова в двух городах на Львовщине - Новояворовске и Новом Роздоле отопительный сезон под угрозой срыва. Второй год подряд, с тех пор как их ТЭЦ переданы в управление АРМА.