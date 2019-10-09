Дубневич заявляет, что против него готовят заказные дискредитационные телесюжеты

Народный депутат парламентской группы "За майбутнє" Ярослав Дубневич заявил, что против него и его брата Богдана Дубневича с целью дискредитации оппоненты готовят заказные телевизионные сюжеты. Об этом он написал на своей странице в Facebook, выложив тексты соответствующих анонсов и сценарий сюжета, которые готовят против него.\r\n"Хотите знать, как приобретается одиозность? Это на самом деле просто - несколько заказных негативных материалов в прессе - и соответствующий имидж с наклеиными ярлыками обеспечен. А если телеканал под контролем твоего политического оппонента, то это еще проще. К сожалению, заказные сюжеты в СМИ становятся нормой в политической борьбе и не только. Публикую пример такой заказухи, чтобы все видели и потом не удивлялись", - отметил Дубневич.\r\nВ изложенном нардепом в соцсети сценарии определено, что сюжет должен быть посвящен газовой махинации братьев Дубневичей на ТЭЦ в городах Новояворовск и Новый Раздол, на Львовщине. 2 года назад их передали в управление АРМА, и именно тогда многие СМИ начали обвинять нардепов в газовых аферах. Правда, ни одного уголовного производства в отношении Дубневичей пока нет.\r\nСогласно сценарию подтверждать и комментировать "одиозность" Дубневичей в заказном материале должны такие государственные органы, как Генеральная прокуратура, Национальное антикоррупционное бюро Украины, представители АРМА, некоторые народные депутаты, председатель офиса Президента Андрей Богдан и несколько львовских журналистов, которые часто публикуют "разоблачительные" материалы о Дубневичах.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nВ сценарии сказано, что спикеров уже "предупредили" о том, что именно в своих комментариях они должны сказать, а также определено, что ключевое слово должно быть предоставлено генпрокурору Руслану Рябошапке.\r\nИзложив фото сценария, Дубневич при этом не указал, на каком именно телеканале готовятся данные материалы, так же, как не назвал и возможного заказчика сюжета.\r\n"Многие спросят: а кто заказчик? Здесь пока можно догадываться... Но очевидно, что сейчас под предлогом борьбы с коррупцией кое-кто пытается в очередной раз сделать из Дубневичей монстров, с которыми нужно бороться, особенно во время приближения местных выборов. Ну и надо же как-то обосновать провальную конфискации двух ТЭЦ с последующей неспособностью наладить их работу", - написал нардеп.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКак сообщалось в СМИ ранее, в 2018 году Новояворовскую и Новороздольскую ТЭЦ арестовали и передали Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц конечными бенефициарами всех трех компаний являются братья Ярослав и Богдан Дубневичи.\r\nНаложив арест на ТЭЦ, АРМА определила для них нового управляющего "Гарант Энерго М".\r\nПосле этого в Новояворовске и Новом Роздоле был срыв отопительного сезона, с ТЭЦ массово увольнялись работники.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nСегодня снова в двух городах на Львовщине - Новояворовске и Новом Роздоле отопительный сезон под угрозой срыва. Второй год подряд, с тех пор как их ТЭЦ переданы в управление АРМА.