Лист Трампа виявилося на смітнику: Ердоган відхилив пропозицію президента США

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган відхилив і викинув лист Дональда Трампа з проханням схаменутися і не бути дурнем. Про це повідомили "BBC Україна".\r\nЛист президента США до свого турецького колеги, датований 9 жовтня, напередодні оприлюднило видання The New York Times.\r\nВ ньому Дональд Трамп говорить про військової операції Туреччини на півночі Сирії і просить Ердогана в не притаманному офіційному для спілкування тоні "не бути дурнем".\r\nДжерела з оточення Ердогана розповіли, що той викинув лист президента США у відро з відходами.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПрезидент США наразі знаходиться під хвилею критики - не тільки через скандал навколо його можливого імпічменту, але і через ситуацію на півночі Сирії, де минулого тижня Туреччина розгорнула воєнну операцію проти курдів.\r\nНезадовго до початку операції США вивели з цього регіону своїх військових. На думку критиків президента США, саме це фактично стало "зеленим світлом" для початку операції.\r\nУ середу Трамп сказав, що США не втручатиметься у цей конфлікт, оскільки "це не наша межа", а про курдів, союзників Америки у боротьбі з "Ісламською державою", заявив, що вони "не ангели".\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Туреччина захопила центр першого сирійського міста після чого МЗС викликав посла Туреччини і направило ноту протесту. \r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n