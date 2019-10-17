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17 жовтня 2019, четвер, 14:54 12
Політика світу 2019-10-17T16:45:01+03:00
Українські Новини
Лист Трампа виявилося на смітнику: Ердоган відхилив пропозицію президента США

Лист Трампа виявилося на смітнику: Ердоган відхилив пропозицію президента США

Ердоган. Фото: wikipedia
Ердоган. Фото: wikipedia

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган відхилив і викинув лист Дональда Трампа з проханням схаменутися і не бути дурнем. Про це повідомили "BBC Україна".

Лист президента США до свого турецького колеги, датований 9 жовтня, напередодні оприлюднило видання The New York Times.

В ньому Дональд Трамп говорить про військової операції Туреччини на півночі Сирії і просить Ердогана в не притаманному офіційному для спілкування тоні "не бути дурнем".

Джерела з оточення Ердогана розповіли, що той викинув лист президента США у відро з відходами.

Президент США наразі знаходиться під хвилею критики - не тільки через скандал навколо його можливого імпічменту, але і через ситуацію на півночі Сирії, де минулого тижня Туреччина розгорнула воєнну операцію проти курдів.

Незадовго до початку операції США вивели з цього регіону своїх військових. На думку критиків президента США, саме це фактично стало "зеленим світлом" для початку операції.

У середу Трамп сказав, що США не втручатиметься у цей конфлікт, оскільки "це не наша межа", а про курдів, союзників Америки у боротьбі з "Ісламською державою", заявив, що вони "не ангели".

Як повідомляли Українські Новини, Туреччина захопила центр першого сирійського міста після чого МЗС викликав посла Туреччини і направило ноту протесту.

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