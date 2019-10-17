Погода в кінці робочого тижня обіцяє бути літньою

Поки в Європі переважає дощова осіння погода через цкилон Thilo, 18 жовтня в Києві буде невелика хмарність, без опадів, вночі і вранці туман, вітер північно-східний, 3-5 м/с.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України невелика хмарність, без опадів, вночі і вранці туман, вітер південно-східний, 3-5 м/с. Температура повітря вночі +3...+9 градусів, вдень +16...+22 градуси. У Карпатах без опадів, температура вночі +4...+9 градусів, вдень +11...+16 градусів.

У Моршині без опадів, температура вночі +5...+7 градусів, вдень +19...+21 градус. У Трускавці без опадів, температура вночі +4...+6 градусів, вдень +20...+22 градуси. У Сваляві без опадів, температура вночі +5...+7 градусів, вдень +20...+22 градуси.

На півночі України невелика хмарність, без опадів, вночі і вранці туман, вітер північно-східний, 3-5 м/с. Температура повітря вночі +4...+9 градусів, вдень +16...+22 градуси.

У центрі України невелика хмарність, без опадів, вночі і вранці туман, вітер північно-східний, 3-5 м/с. Температура повітря вночі +4...+9 градусів, удень +17...+22 градуси.

На сході України невелика хмарність, без опадів, вночі і вранці туман, вітер північно-східний, 3-5 м/с. Температура повітря вночі +2...+8 градусів, вдень +16...+22 градуси.

На півдні України невелика хмарність, без опадів, вночі і вранці туман, вітер північно-східний, 3-5 м/с. Температура повітря вночі +5...+10 градусів, вдень +17...+22 градуси.

У Криму невелика хмарність, без опадів, вночі і вранці туман, вітер північно-східний, 3-5 м/с. Температура повітря вночі +7...+12 градусів, удень +17...+22 градуси. У Ялті без опадів. Температура вночі +9...+11 градусів, вдень +19...+21 градус.

Нагадаємо, народний синоптик Леонід Горбаль прогнозує сніжну зиму з 20-градусними морозами. Раніше синоптики обіцяли, що в листопаді почнуться морози і снігопади.