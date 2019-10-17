В Европе бушует циклон Thilo: синоптик рассказала, когда в Украину придут холода

В то время, как в Украине продолжается бабье лето с жарой местами до +24, циклон со странным названием Thilo бушует над Атлантикой. В его эпицентре очутились Великобритания и все прибрежные страны северо-запада Европы. В этом регионе идут проливные дожди, сильный штормовой ветер и прохладная погода.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

По ее словам, Украина попала в бабье лето, и во всех областях страны в четверг, 17-го октября, и до конца недели будет преобладать сухая солнечная теплая погода.

"Антициклональное поле, то есть, поле повышенного давления, будет определять такуб синоптическую ситуацию еще долго", - предупредила синоптик.

Температура воздуха в течение дня составит + 17 + 24 градуса, ночью 6 + 12 градусов. Туманы, которые могут возникнуть преимущественно ночью и утром, будут ухудшать видимость до 300-500 метров.

"В условиях антициклона, когда ветер слабый, туманы будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе. Поэтому людям с бронхо-легочными проблемами стоит быть более внимательными к своему здоровью в этот период.

И я уже не говорю о тех, кто палит листья, аккумулировавшие всю грязь за лето, и кто жжет старые резину и прочую гадость, которая вредными дымами зависает на километры и забивает всему живому горло, бронхи и легкие. Пусть Бог даст таким людям разум ...", - написала синоптик.

Карта: Наталья Диденко/Facebook

В Киеве четверг будет сухим и теплым, днем ​​около +20 градусов. Ночью и утром ожидается туман.

"Такая погода, продлится до конца недели и дальше. Снижение температуры воздуха вероятное только в второй половине следующей недели, да и то до + 15 + 17 градусов", - предупредила Диденко.

"Поэтому пока носим светлые вещи, красиво забрасываем шарфик за спину, темные очки, переходим дорогу только в разрешенных местах, благодарим друг другу даже по мелочам, наконец делаем плановый медицинский осмотр, не пьем дешевого, какого-нибудь вина, фрукты и овощи любим не только за вкус, но и за фантастические цвета, словом, ценим теплые дни октября за красоту, тепло и за грядущие воспоминания слякотнвм ноябрем. Бабье лето продолжается", - советует синоптик.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на весь октябрь, в частности, пообещали два бабьих лета и снегопады. В то же время, после продолжительного осеннего похолодания, с арктической воздушной массой, заморозками, снегопадами и ливнями, в Украину пришло бабье лето - прогноз погоды на неделю. Также синоптики дали прогноз погоды на весь ноябрь с морозами и снегопадами.