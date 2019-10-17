НАБУ затримало Гладковського

Національне антикорупційне бюро затримало колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Олега Гладковського (Свинарчука).\r\nПро це Українським Новинам повідомив високопоставлений чиновник в антикорупційних органах.\r\n"Затримали", - сказав він.\r\nЗ його слів, зараз затриманого везуть в НАБУ.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nДжерело повідомило, що Гладковський намагався вилетіти з України за кордон, але його не пустили.\r\nВ рамках якої справи затримано Гладковського, співрозмовник агентства не уточнив.\r\n \r\nЯк повідомляли Українські Новини,Національне антикорупційне бюро (НАБУ) відкрило кримінальне провадження за фактом можливого недекларування колишнім першим заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олегом Гладковским 1,3 млн гривень.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nРаніше НАБУ не вдалося встановити місцезнаходження Гладковського.\r\nРаніше повідомлялося, що Гладковський виїхав за кордон, але обіцяє прийти на допит в НАБУ після повернення.\r\nГладковський відпочиває з дівчиною на елітному курорті Іспанії.\r\nУ квітні перед президентськими виборами журналісти проекту "Наші гроші" звинуватили сина Гладковського в мільйонних схемах розкрадання в оборонному комплексі України.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n