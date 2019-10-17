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17 жовтня 2019, четвер, 14:00 24
Політика 2019-10-17T16:59:30+03:00
Українські Новини
НАБУ затримало Гладковського

НАБУ затримало Гладковського

Затримання Гладковського. Фото: facebook.com/dubinskyi
Затримання Гладковського. Фото: facebook.com/dubinskyi

Національне антикорупційне бюро затримало колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Олега Гладковського (Свинарчука).

Про це Українським Новинам повідомив високопоставлений чиновник в антикорупційних органах.

"Затримали", - сказав він.

З його слів, зараз затриманого везуть в НАБУ.

Джерело повідомило, що Гладковський намагався вилетіти з України за кордон, але його не пустили.

В рамках якої справи затримано Гладковського, співрозмовник агентства не уточнив.

 

Як повідомляли Українські Новини,Національне антикорупційне бюро (НАБУ) відкрило кримінальне провадження за фактом можливого недекларування колишнім першим заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олегом Гладковским 1,3 млн гривень.

Раніше НАБУ не вдалося встановити місцезнаходження Гладковського.

Раніше повідомлялося, що Гладковський виїхав за кордон, але обіцяє прийти на допит в НАБУ після повернення.

Гладковський відпочиває з дівчиною на елітному курорті Іспанії.

У квітні перед президентськими виборами журналісти проекту "Наші гроші" звинуватили сина Гладковського в мільйонних схемах розкрадання в оборонному комплексі України.

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