Сьогодні Рада розгляне законопроєкт про одноосібну форму керівництва ДБР без правок експертів Ради Європи

Верховна Рада в четвер розгляне в першому читанні законопроєкт №2116 про встановлення одноосібної форми керівництва Державного бюро розслідувань (ДБР) без оцінки документа експертами Ради Європи, яким його відправили депутати Ради.

Про це Українським Новинам повідомив голова комітету Ради з питань правоохоронної діяльності, депутат Денис Монастирський.

"Поки що немає (відповіді експертів Ради Європи). Але якщо будуть правки і пропозиції, ми розглянемо їх до другого читання законопроєкту", - сказав він.

У четвер Рада розгляне цей законопроєкт у першому читанні.

Як повідомляли Українськi Новини, правоохоронний комітет рекомендує Раді прийняти за основу законопроєкт про встановлення одноосібної форми керівництва ДБР. Офіс Президента також не зміг повідомити, відповідає цей законопроект про ДБР європейським стандартам.

Раніше Рада рассмотритрела законопроект про винагороду викривачам корупцією і прийняла його. Тепер українці будуть отримувати винагороду за викриття корупціонерів в розмірі 10% від предмета злочину.