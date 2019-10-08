Офис Президента не смог сообщить, отвечает ли законопроект №2116 о ГБР европейским стандартам

Офис Президента не смог сообщить, отвечает ли европейским стандартам законопроект №2116 о "Государственном бюро расследований", который внес в парламент Президент Владимир Зеленский.

Об этом говорится в ответе Офиса на запрос Українських Новин.

Законопроект предусматривает ряд изменений, в том числе из действующего закона о ГБР исключается принцип коллегиальности: директор ГБР, согласно законопроекту, единолично назначает и увольняет заместителей, принимает решение о привлечении к дисциплинарной ответственности сотрудников ГБР.

Агентство запрашивало информацию о том, были ли проведены консультации с европейскими международными организациями при разработке данного законопроекта, была ли дискуссия с участием представителей Европейского Союза, проводились ли консультации с представителями и руководством ГБР, а также кто из экспертов принимал участие в разработке законопроекта и отвечает ли он европейским стандартам.

Офис не ответил ни на один из этих вопросов и сообщил, что законопроекты должны быть оформлены в соответствии с требованиями регламента Верховной Рады и другими законодательными актами.

"Требования касательно сведений о конкретном законопроекте отображаются в пояснительной записке к нему. Так, в частности, положение (о порядке работы с законопроектами, которые вносятся президентом в Верховную Раду) определяет, что законопроекты, подготовленные по инициативе президента для внесения на рассмотрение Верховной Рады сопровождаются пояснительной запиской, которая должна содержать обоснование необходимости их принятия, указание на их место в системе действующего законодательства, а также ожидаемые социально-экономические и другие результаты их применения", - подчеркнули в офисе.

Как сообщали Українськi Новини, Денис Монастырский заявляет, что парламент не будет ускорять принятие законопроекта №2116 об усилении полномочий директора Госбюро расследований.

Правоохранительный комитет Рады просит экспертов Совета Европы дать свои заключения по законопроекту №2116 о ГБР.

Зеленский хочет установить единоличную форму правления ГБР.