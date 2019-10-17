Без реформ і посадок "Слуга Народу" може програти місцеві вибори, - Дубинський

Партія "Слуга народу" може вже навесні почати домовлятися з місцевими елітами через падіння своєї популярності. Про це повідомляє народний депутат від "Слуги народу" Олександр Дубинський на своїй сторінці в Facebook.

"Вчора на фракції обговорювали в кулуарах з одним розумним товаришем подальші наші перспективи - якщо далі все буде без реальних реформ, зниження тарифів, справедливого суду і посадок, але з фискализацией малого бізнесу. Прийшли до висновку, що до весни нам доведеться створювати аналог партії "Наш Край", і домовлятися з місцевими елітами, щоб не програти місцеві вибори", - написав він.

Він додав, що "Кононенко, Москаленко, Грановському, Кернесу, Труханову, Райніну та іншим товаришам з колишніх можна не переживати". "Все ще у них попереду", - підсумував Дубинський.

Як повідомляли Українські Новини, рейтинг Зеленського падає, а у Бойка і Тимошенко - зростає.

А за даними вересневого опитування, Зеленському довіряли 79,4% громадян. У липні повідомлялося, що у партії Зеленського 44,4%, а платформа Бойко зросла до 13,3%.