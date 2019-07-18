У партии Зеленского 44,4%, а платформа Бойко выросла до 13,3%, – соцопрос

44,4% респондентов, опрошенных социологической службой Центра Разумкова, которые будут голосовать и определились с выбором, готовы поддержать партию "Слуга народа", 13,3% - "Оппозиционную платформу - За життя", 8,5% - за "Всеукраинское объединение "Батьківщина", 7,5% - за "Европейскую солидарность", 6,8% - за партию "Голос" на выборах Верховной Рады.\r\nОб этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українські Новини.\r\nВ пределах погрешности выборки результаты партий "Сила и честь" - 4,5% и Радикальной партии Олега Ляшко - 3,3%.\r\nЗа партию "Оппозиционный блок" готовы проголосовать 2,5%, за "Украинскую стратегию" Гройсмана - 2%.\r\nРейтинг других политических сил - менее 2%.\r\nОпрос проводился социологической службой Центра Разумкова с 12 по 17 июля 2019 года.\r\nБыло опрошено 2 018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям.\r\nТеоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.\r\nКак сообщали Українськi Новини, опрос КМИС показал, что партия Вакарчука не проходит в Раду.\r\nРанее партия Зеленского теряла голоса на выборах в Раду, а Вакарчука - обогнала Порошенко. Тем временем партии Зеленского и Бойко сохраняют лидерство.