В Росії українців збираються визнавати носіями російської мови без іспитів

Уряд РФ на засіданні в четвер розгляне проект закону про визнання уродженців України та Білорусі носіями російської мови без проходження співбесіди при зверненні за отриманням громадянства Росії. Про це повідомляє Інтерфакс-Росія, з посиланням на прес-службу уряду і відповідні зміни пропонується внести до статті 331 закону "Про громадянство Російської Федерації"

"Згідно з частиною першою статті 331 Федерального закону "Про громадянство Російської Федерації" іноземні громадяни або особи без громадянства можуть бути визнані носіями російської мови, тобто особами, володіють російською мовою і повсякденно використовують його в сімейно-побутової і культурній сферах, у разі, якщо дані особи або їх родичі по прямій висхідній лінії постійно проживають або раніше постійно проживали на території Російської Федерації або на території, ставилася до Російської імперії або СРСР, в межах Державного кордону Російської Федерації, за результатами співбесіди, проведеного з ними комісією з визнанням іноземного громадянина або особи без громадянства носієм російської мови (комісія)", - нагадали в прес-службі.

"Проектом закону передбачається можливість визнання комісією носіями російської мови без проходження вищезазначеного співбесіди громадян Республіки Білорусь та громадян України, які вільно володіють російською мовою, при поданні особисто заяви про визнання їх носіями російської мови і при наявності підстав, передбачених частиною першою статті 331 Федерального закону "Про громадянство Російської Федерації". Порядок подачі таких заяв буде визначатися Міністерством внутрішніх справ Російської Федерації", - пояснюється в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Зеленський спростив отримання громадянства для однієї категорії росіян.

Тим часом МЗС вимагає від РФ скасувати "паспортизацію" жителів Донбасу, а російські силовики шукають в ОРДЛО незадоволених видачею паспортів РФ.