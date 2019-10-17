НАБУ і ДБР отримали право на прослушку

Національне антикорупційне бюро і Державне бюро розслідувань отримали право на зняття інформації з телекомунікаційних систем ("прослуховування").\r\nПро це йдеться в законі №1009, опублікованому в парламентській газеті "Голос України" 16 жовтня, який набрав чинності в четвер, 17 жовтня, передають Українські Новини.\r\nЗазначений проєкт закону внесено до парламенту Президентом Володимиром Зеленським та прийнято Верховною Радою 4 жовтня.\r\nЗгідно з ним, ДБР і НАБУ включені в список правоохоронних органів, уповноважених знімати інформацію з транспортних телекомунікаційних мереж.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКрім того, скасовується частина "поправок Лозового" в Кримінальний процесуальний кодекс про порядок призначення і проведення експертиз.\r\nКрім цього, регулюється порядок розгляду кримінальних справ у судах, а саме, вводиться поняття вступної промови сторін процесу, вводиться обов'язковість оприлюднення не повного, а короткого тексту обвинувального акта, а також запроваджується порядок надання доказів сторонами захисту та обвинувачення.\r\nТакож суддя отримує право переривати виступ в разі його свідомого затягування стороною процесу.\r\nЗгідно з іншими змінами, скасовувати незаконні постанови НАБУ і САП зможе не тільки керівник антикорупційної прокуратури, а й генеральний прокурор.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nРегулюється також порядок прийому на роботу в НАБУ негласних співробітників.\r\nВідповідно до закону, зазначені співробітники приймаються в штат на підставі конкурсного відбору.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Рада відмовилася дозволити обшуки, затримання і прослуховування депутатів.\r\nА Зеленський хоче, щоб НАБУ та ДБР могли прослуховувати будь-якого громадянина без санкції суду.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n