Переляканий бабак і зла лисиця: названий переможець кращого фото дикої природи в 2019 році

Китайський фотограф Йонгкінг Бао виграв у категорії найкращої фотографії дикої природи 2019. Переможний знімок лисиці і бабака був зроблений в горах Циляньшань. Про це йдеться на офіційному акаунті конкурсу Wildlife Photographer Of The Year в Instagram.

"Обрана нашими суддями з понад 48 000 робіт потужна переможна фотографія Йонгкінга зображує головний виклик природи - боротьбу за виживання. Поєднання гумору і страху, фото фіксує незабутню і неповторну мить між тибетською лисицею і бабаком", - описує фотографію переможця комітет премії.



Відзначається, що фото Бао займе центральне місце на виставці Wildlife Photographer of the Year в Лондоні, де представлять повну колекцію з 100 фото переможців у різних категоріях.



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