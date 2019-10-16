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  • Переляканий бабак і зла лисиця: названий переможець кращого фото дикої природи в 2019 році
16 жовтня 2019, середа, 19:05 19
Життя 2019-10-16T22:15:03+03:00
Українські Новини
Переляканий бабак і зла лисиця: названий переможець кращого фото дикої природи в 2019 році

Переляканий бабак і зла лисиця: названий переможець кращого фото дикої природи в 2019 році

Фото: Instagram/WildlifePhotographerOfTheYear
Фото: Instagram/WildlifePhotographerOfTheYear

Китайський фотограф Йонгкінг Бао виграв у категорії найкращої фотографії дикої природи 2019. Переможний знімок лисиці і бабака був зроблений в горах Циляньшань. Про це йдеться на офіційному акаунті конкурсу Wildlife Photographer Of The Year в Instagram.

"Обрана нашими суддями з понад 48 000 робіт потужна переможна фотографія Йонгкінга зображує головний виклик природи - боротьбу за виживання. Поєднання гумору і страху, фото фіксує незабутню і неповторну мить між тибетською лисицею і бабаком", - описує фотографію переможця комітет премії.


Відзначається, що фото Бао займе центральне місце на виставці Wildlife Photographer of the Year в Лондоні, де представлять повну колекцію з 100 фото переможців у різних категоріях.

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Крім того, одеський зоопарк домовився з вінницьким зоопарком про обмін тваринами. В Одесу перевезуть самця бурого ведмедя, ламу і 2 угорських овець. А в зоопарк Вінниці перевезуть 2 пугачів, муфлона, лань і шетлендського поні.

Тим часом в покинутих будинках Чорнобиля господарюють борсуки.

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