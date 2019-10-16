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16 жовтня 2019, середа, 15:54 15
Суспільство 2019-10-16T17:45:03+03:00
Українські Новини
Національність, рідна мова і вміння читати: які питання поставлять українцям під час перепису-2020

Національність, рідна мова і вміння читати: які питання поставлять українцям під час перепису-2020

Населення. Фото: pixabay
Населення. Фото: pixabay

Під час всеукраїнського перепису населення, який запланований на грудень 2020 року, українцям будуть ставити близько 10 питань, повідомляє "Українська правда".

За даними Держстатистики та Мінюсту, українців запитуватимуть про трудову міграцію. На основі цих даних визначатимуть прогнозований масштаб міграції. Також їх використовуватимуть для розробки програми підтримки й розвитку регіонів, які занепадають, для інфраструктурних і транспортних рішень.

Також питання стосуватимуться ринку праці, щоб зрозуміти масштаби онлайн-зайнятості і роботи з дому, і внутрішньо переміщених осіб – щоб порахувати всіх ВПО, визначити їхні вік, стать, умови проживання, ким і де вони працюють тощо з метою оптимізації списків тих, хто потребує державної підтримки.

Запитають про національність і мову (рідну, а також інші мови, якими володіє респондент).

Також ставитимуть питання про освіту, щоб зрозуміти, скільки в Україні людей з науковими ступенями, скільки магістрів, бакалаврів, випускників закладів професійної освіти, а також тих, хто не має навіть середньої освіти. Для останньої категорії передбачено питання: чи вмієте ви читати та писати?

Поцікавляться про родину (її склад, про те офіційний шлюб чи громадянський, чи респонденти розлучені). Також науковці наполягли, щоб у переписний лист включили питання до всіх жінок у віці 15+, скільки дітей вони народили (це необхідно для демографічних прогнозів).  

Ставитимуть також про квартирне питання, щоб допомогти провести ревізію житлового фонду. Зокрема, в українців запитуватимуть, коли був зведений будинок, в якому вони мешкають. Для тих, кому це не відомо, передбачені варіанти відповідей на кшталт "точно не знаю, але до 1946 року" тощо.

Цікавитимуться розміром житлоплощі і благоустроєм: чи є в оселі кухня, інтернет, водопостачання та каналізація, чи організовано вивезення побутових відходів та ін., чи в оселі центральне опаленням чи індивідуальні прилади обігріву – котли, спліт-системи, газова плита чи електрична тощо.

Раніше Українські Новини писали, як не потрапити на шахраїв при перепису населення. Тим часом Кабмін хоче виділити на перепис населення понад 3 млрд гривень.

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