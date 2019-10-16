Колишній вугільний магнат і "смотрящий" Коломойського призначений на посаду заступника енергетики

Кабінет Міністрів призначив заступником Олексія Оржеля, раніше призначеного міністром енергетики та захисту навколишнього середовища 29 серпня, Станіслава Ковалевського.

Про це повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко (фракція "Європейська Солідарність"), присутній на засіданні уряду, передають Українські Новини.

Згідно з інформацією в реєстрі декларацій, Ковалевський задекларував 130 тис. доларів готівкою. У свою чергу його дружина Ірина Ковалевська задекларувала 100 тис. євро.

Також він вніс у декларацію дві квартири площею 65,6 кв. м і площею 109,7 кв. м. Крім того, у декларації вказано, що Ковалевський є учасником ТОВ "Мета Лімітед" з часткою в розмірі 33%.

Як повідомляли Українські Новини, Олексій Оржель представив Ковалевського в ході наради в якості свого радника. Опісля стало відомо, що Ковалевський був співзасновником ТОВ "Мета Лімітед" (неспеціалізована оптова торгівля), директором ТОВ "ТД "Енерговугілля" і очолював донецький філіал "Екойл". Також він є "смотрящим" по галузі від Коломойського.

Тим часом Кабмін схвалив призначення губернаторів Одеської, Тернопільської та Харківської областей, а першим заступником у Міносвіти призначений дослідник культури майя Полюхович.