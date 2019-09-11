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11 сентября 2019, среда, 16:38 273
Кабмин 2019-09-11T16:45:33+03:00
Українські Новини
Первым замом в Минобразования назначен исследователь культуры майя Полюхович

Первым замом в Минобразования назначен исследователь культуры майя Полюхович

Юрий Полюхович. Фото: mykma
Юрий Полюхович. Фото: mykma

Кабинет Министров назначил первым заместителем министра образования и науки Юрия Полюховича, заместителями - Любомиру Мандзий и Максима Ярмистого.

Об этом говорится в сообщении на сайте правительства, передают Українські Новини.

Полюхович является членом Европейской ассоциации исследователей культуры майя, участником проекта по изучению письменности майя при Университете штата Калифорния (США).

Заместитель редактора научного журнала Glyph Dwellers (США).

С 2014 по 2016 был советником министра образования и науки.

Мандзий с 2016 года возглавляла департамент образования и науки Львовской обладминистрации.

С 2007 по 2016 год была доцентом кафедры политологии философского факультета Львовского национального университета имени И. Франко.

Ярмистый возглавлял департамент правового обеспечения Минобразования.

Как сообщали Українські Новини, 11 сентября Кабмин уволил заместителей министра образования и науки Павла Хобзея, Юрия Рашкевича и Вадима Карандия. 

Ранее Кабмин уволил всех заместителей министра агрополитики и замов министра регионального развития Парцхаладзе и Токарского.

Больше новостей о: Кабмин Министерство образования Кабинет Министров Украины Юрий Полюхович

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