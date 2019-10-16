Бабине літо у розпалі: у четвер в Україні місцями буде до +24

17 жовтня в Києві невелика хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +8...+10 градусів, вдень +19...+21 градус. Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України невелика хмарність, без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +4...+11 градусів, вдень +15...+22 градуси, у Закарпатті до +24 градусів. У Карпатах без опадів, температура вночі +6...+11 градусів, вдень +12...+17 градусів. У Моршині без опадів, температура вночі +8...+10 градусів, вдень +19...+21 градус. У Трускавці без опадів, температура вночі +7...+9 градусів, вдень +19...+21 градус. У Сваляві без опадів, температура вночі +7...+9 градусів, вдень +21...+23 градуси.

На півночі України невелика хмарність, без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +5...+11 градусів, удень +17...+22 градуси. У центрі України невелика хмарність, без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +4...+11 градусів, удень +17...+23 градуси.

На сході України невелика хмарність, без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +4...+11 градусів, вдень +16...+22 градуси.

На півдні України невелика хмарність, без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +6...+12 градусів, вдень +16...+23 градуси. У Криму невелика хмарність, без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +9...+14 градусів, удень +17...+22 градуси. У Ялті без опадів. Температура вночі +10...+12 градусів, вдень +20...+22 градуси.

Карта: Гідрометцентр

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на весь жовтень, зокрема, пообіцяли два бабиних літа і снігопади. У той же час, після тривалого осіннього похолодання, з арктичної повітряною масою, заморозками, снігопадами і зливами, в Україну прийшло бабине літо - прогноз погоди на тиждень. Також синоптики дали прогноз погоди на весь листопад з морозами і снігопадами.