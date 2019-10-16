Чинний склад ВККС розпустили і скоротили кількість членів комісії з 16 до 12

Верховна Рада скоротила кількість суддів Верховного Суду з 200 до 100.

За прийняття в цілому законопроекту №1008 проголосували 236 депутатів за мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Цим законом вводиться в дію судова реформа Президента Володимира Зеленського.

Рада відхилила всі поправки, що пропонують не скорочувати кількість суддів.

Крім того, парламент не взяв до уваги доводи голови Верховного Суду Валентини Данішевської про перевантаженість суддів і неприпустимість скорочення їх кількості.

Зараз ВС розглядає близько 70 тис. справ.

Як повідомляли Українські Новини, генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич стурбована судовою реформою Зеленського.

Раніше міжнародні експерти проектів Євросоюзу, Канади та США розкритикували законопроект про зміни в органи суддівського управління №1008 і закликають Верховну Раду не ухвалювати документ без фахового обговорення.