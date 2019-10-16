Чинний склад ВККС розпустили і скоротили кількість членів комісії з 16 до 12

Верховна Рада скоротила кількість суддів Верховного Суду з 200 до 100.\r\nЗа прийняття в цілому законопроекту №1008 проголосували 236 депутатів за мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.\r\nЦим законом вводиться в дію судова реформа Президента Володимира Зеленського.\r\nРада відхилила всі поправки, що пропонують не скорочувати кількість суддів.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКрім того, парламент не взяв до уваги доводи голови Верховного Суду Валентини Данішевської про перевантаженість суддів і неприпустимість скорочення їх кількості.\r\nЗараз ВС розглядає близько 70 тис. справ.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич стурбована судовою реформою Зеленського.\r\nРаніше міжнародні експерти проектів Євросоюзу, Канади та США розкритикували законопроект про зміни в органи суддівського управління №1008 і закликають Верховну Раду не ухвалювати документ без фахового обговорення.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n