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16 жовтня 2019, середа, 10:55 50
Президент 2019-10-16T15:15:03+03:00
Українські Новини
Новий глава УДО: Зеленський звільнив Оцерклевича і призначив замість нього Рудя

Новий глава УДО: Зеленський звільнив Оцерклевича і призначив замість нього Рудя

Зеленський. Фото: president.gov.ua
Зеленський. Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський призначив начальником управління Державної охорони Сергія Рудя замість Олексія Оцерклевича.

Про це йдеться в указах №755 і 756 від 16 жовтня, передають Українські Новини.

У травні, після інавгурації, Зеленський звільнив начальника управління Держохорони Валерія Гелетея, який обіймав цю посаду з 2014 року за часів президентства Петра Порошенка, і призначив на неї Оцерклевича.

Оцерклевич - підполковник Збройних сил, учасник бойових дій на сході України, в тому числі за донецький аеропорт, ексзаступник командира 1-го механізованого батальйону 93-ї окремої механізованої бригади.

Причини звільнення Оцерклевича в указі від 16 жовтня не вказано.

Новопризначений начальник УДО Рудь раніше обіймав посаду директора Вищого професійного училища (Центру первинної та професіональним підготовки) Інституту Управління державної охорони Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Зеленський призначив начальником Управління держохорони Оцерклевича замість Гелетея, а замначальником став В'ячеслав Штучний, замість Володимира Дахновського.

Також Зеленський призначив позаштатним радником Президента Федорова.

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