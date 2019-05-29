подписаться на рассылку
26.2 26.55
29.05 29.7
˟
29 мая 2019, среда, 20:01 64
Президент 2019-05-29T20:01:30+03:00
Українські Новини
Зеленский назначил начальником Управления госохраны Оцерклевича вместо Гелетея

Зеленский назначил начальником Управления госохраны Оцерклевича вместо Гелетея

Президент Владимир Зеленский назначил начальником Управления государственной охраны Алексея Оцерклевича вместо Валерия Гелетея, который написал рапорт о своем увольнении.

Об этом говорится в указах Президента №333 и №334 от 29 мая, передают Українськi Новини.

Согласно указу №333, Гелетей освобожден от должности начальника Управления госохраны.

Указом №334 начальником Управления госохраны назначен Оцерклевич.

Оцерклевич - подполковник Вооруженных сил, участник боевых действий на востоке Украины.

Он занимал должность заместителя командира 1-го механизированного батальона 93-й отдельной механизированной бригады, впоследствии выполнял обязанности командира подразделения, участвовал в боях за донецкий аэропорт, вел переговоры с предводителем боевиков "Моторолой".

Как сообщали Українські Новини, Зеленский назначил внештатным советником Президента Федорова.

Также Зеленский назначил Геруса своим представителем в Кабмине.

Больше новостей о: Валерий Гелетей Управление госохраны Владимир Зеленский

Архив
Новости
Зеленский созывает СНБО из-за аварии на шахте "Лесная", где погибли два горняка 21:20
Зеленский назначил начальником Службы безопасности Президента Донца 21:00
Саакашвили похвалил Зеленского 20:40
Новости регионов: под Днипром автобус со школьниками попал в ДТП, а в Киеве школьник упал с 9 этажа и разбился насмерть 20:20
Зеленский назначил начальником Управления госохраны Оцерклевича вместо Гелетея 20:01
больше новостей
От 30-градусной жары до резкого похолодания: синоптик предупредила о смене погоды в большинстве областей 06:00 Карта
Вместо участковых Нацполиция вводит полицейских офицеров общин 10:41
Нет такого факта: Гройсман считает свое образование нормальным и отрицает дело НАБУ по нему 12:50
Во вторник евро резко подешевел 10:35
НАБУ открыло дело на чиновников МОН за злоупотребления с образованием Гройсмана 06:00
больше новостей
Александр Данилюк.
Серверы с секретной информацией из СНБО исчезли, - Данилюк 20:18
Вместо участковых Нацполиция вводит полицейских офицеров общин 10:41
Земля под "мостом Кличко" уже в аренде под стройку отеля и развлекательного центра 11:21
Андрей Сенченко заявил о выходе из партии "Батьківщина" 15:43
НАБУ открыло дело на чиновников МОН за злоупотребления с образованием Гройсмана 06:00
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok