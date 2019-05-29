Зеленский назначил начальником Управления госохраны Оцерклевича вместо Гелетея

Президент Владимир Зеленский назначил начальником Управления государственной охраны Алексея Оцерклевича вместо Валерия Гелетея, который написал рапорт о своем увольнении.\r\nОб этом говорится в указах Президента №333 и №334 от 29 мая, передают Українськi Новини.\r\nСогласно указу №333, Гелетей освобожден от должности начальника Управления госохраны.\r\nУказом №334 начальником Управления госохраны назначен Оцерклевич.\r\nОцерклевич - подполковник Вооруженных сил, участник боевых действий на востоке Украины.\r\nОн занимал должность заместителя командира 1-го механизированного батальона 93-й отдельной механизированной бригады, впоследствии выполнял обязанности командира подразделения, участвовал в боях за донецкий аэропорт, вел переговоры с предводителем боевиков "Моторолой".\r\nКак сообщали Українські Новини, Зеленский назначил внештатным советником Президента Федорова.\r\nТакже Зеленский назначил Геруса своим представителем в Кабмине.