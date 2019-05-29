Зеленский назначил начальником Управления госохраны Оцерклевича вместо Гелетея

Президент Владимир Зеленский назначил начальником Управления государственной охраны Алексея Оцерклевича вместо Валерия Гелетея, который написал рапорт о своем увольнении.

Об этом говорится в указах Президента №333 и №334 от 29 мая, передают Українськi Новини.

Согласно указу №333, Гелетей освобожден от должности начальника Управления госохраны.

Указом №334 начальником Управления госохраны назначен Оцерклевич.

Оцерклевич - подполковник Вооруженных сил, участник боевых действий на востоке Украины.

Он занимал должность заместителя командира 1-го механизированного батальона 93-й отдельной механизированной бригады, впоследствии выполнял обязанности командира подразделения, участвовал в боях за донецкий аэропорт, вел переговоры с предводителем боевиков "Моторолой".

Как сообщали Українські Новини, Зеленский назначил внештатным советником Президента Федорова.

Также Зеленский назначил Геруса своим представителем в Кабмине.