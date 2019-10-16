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16 жовтня 2019, середа, 09:20 20
Силові структури 2019-10-16T10:45:02+03:00
Українські Новини
Бойовики використали заборонені міномети: загинуло двоє військовослужбовців

Бойовики використали заборонені міномети: загинуло двоє військовослужбовців

Зброя. Фото: Facebook/Операції об'єднаних сил
Зброя. Фото: Facebook/Операції об'єднаних сил

Бойовики 26 разів обстріляли позиції підрозділів Операції об'єднаних сил (ООС) 15 жовтня, внаслідок чого двоє українських військовослужбовців загинули, четверо отримали поранення, а один - бойове травмування.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони, передають Українські Новини.

"15 жовтня, озброєні формування Російської Федерації і її найманці 26 разів порушили режим припинення вогню... У результаті обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил загинули, чотири - отримали поранення, а ще один - бойове травмування", - сказано в ньому.

Позиції Збройних сил обстрілювали, у тому числі із заборонених "мінськими домовленостями" мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Зокрема, обстріляно позиції ООС поблизу Мар'їнки, Авдіївки, Водяного, Новогнатівки, Павлополя, Новотроїцького, Пищевика, Лебединського, Новолуганського, Луганського, Золотого і Майського.

Як повідомляли Українські Новини, в День захисника бойовики порушили тишу і 24 рази обстріляли позиції сил ООС внаслідок чого один військовий був поранений. Раніше боевики відкрили вогонь проти українських військових з мінометів і гранатометів.

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