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16 жовтня 2019, середа, 10:36 5
Суспільство 2019-10-16T10:36:02+03:00
Українські Новини
"Бабине літо" в Києві побило два температурних рекорди за день

"Бабине літо" в Києві побило два температурних рекорди за день

"Бабине літо" в столиці України побило два температурних рекорди. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

За даними спостережень метеостанції, після полудня в неділю, 13 жовтня, стовпчик термометра піднявся до +23,8 градусів Цельсія. Це на 0,4 градуса Цельсія вище попереднього максимуму температури повітря, зафіксованого в 2014 році.

Також повідомляється, що середньодобова температура повітря 13 жовтня в перший раз за останні 139 років склала +16,6 градусів Цельсія, що на 0,4 градуса Цельсія вище відповідного попереднього рекордного значення для цього дня, яке було зазначено в 1896 році.

За словами співробітників обсерваторії, це були перші, але, напевно, не останні осінні рекорди.

Як повідомляли Українські Новини, Київ накрив густий туман: ДСНС попередила про перший рівень небезпеки.

Раніше також повідомлялося, що Україна буде однією з найтепліших країн Європи: синоптик попередила про сильні тумани.

Також синоптик дала прогноз на тиждень і попередила про літню спеку.

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