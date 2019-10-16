Київ накрив густий туман: ДСНС попередила про перший рівень небезпеки

У Києві та більшості областей України в середу, 16 жовтня, очікується туман, видимість 200-500 м. Про це повідомила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.\r\n"За прогнозами Укргідрометцентру, вночі та вранці 16 жовтня у центральних, південних, східних областях та в Карпатському регіоні туман, видимість 200-500 м (1 рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться в повідомленні.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nпрес-службі КМДА попередили про тумані в столиці.\r\n"Вранці 16 жовтня туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпеки, жовтий)", - вказали в міськдержадміністрації.\r\nФахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем в тумані дотримуватися наступних порад:\r\n\r\nзнизити швидкість руху;\r\nза наявності протитуманних фар включити їх спільно з ближнім світлом;\r\nтримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;\r\nпри зупинці включити аварійну світлову сигналізацію;\r\nуникати різких маневрів на дорозі.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Україна буде однією з найтепліших країн Європи: синоптик попередила про сильні тумани.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nСиноптики дали прогноз погоди на весь листопад. синоптик дала прогноз на тиждень і попередила про літню спеку.