Київ накрив густий туман: ДСНС попередила про перший рівень небезпеки

У Києві та більшості областей України в середу, 16 жовтня, очікується туман, видимість 200-500 м. Про це повідомила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"За прогнозами Укргідрометцентру, вночі та вранці 16 жовтня у центральних, південних, східних областях та в Карпатському регіоні туман, видимість 200-500 м (1 рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться в повідомленні.

прес-службі КМДА попередили про тумані в столиці.

"Вранці 16 жовтня туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпеки, жовтий)", - вказали в міськдержадміністрації.

Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем в тумані дотримуватися наступних порад:

знизити швидкість руху;

за наявності протитуманних фар включити їх спільно з ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

при зупинці включити аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі.

Як повідомляли Українські Новини, Україна буде однією з найтепліших країн Європи: синоптик попередила про сильні тумани.

Синоптики дали прогноз погоди на весь листопад. синоптик дала прогноз на тиждень і попередила про літню спеку.