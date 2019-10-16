Ryanair має намір відкрити 19 нових рейсів з Києва, Харкова та Львова

Найбільший лоукост-авіаперевізник Європи авіакомпанія Ryanair (Ірландія) планує збільшити пасажиропотік до/з України на 33% до 2,1 млн пасажирів в 2020 році порівняно з 2019 роком.

Про це повідомив комерційний директор авіакомпанії Ryanair Девід О'Брайан в ході прес-конференції, передають Українські Новини.

"Наступного літа у нас вже буде 43 маршруту, з яких 19 - нові... що дозволить в наступному році перевезти понад 2 млн пасажирів", - сказав він.

Зокрема, улітку 2020 року компанія має намір виконувати рейс "Харків - Варшава (Модлін)" та "Львів - Будапешт" з частотою польотів двічі на тиждень.

Також на зазначений період заплановано здійснення рейсів зі Львова в Будапешт, Познань, Вільнюс, з Києва - в Баден-Баден, Франкфурт Хан, Катовіце, Мадрид, Дюссельдорф, Нюрнберг, Валенсію, з Одеси - в Будапешт, Гданськ, Катовіце, Познань, Берлін, Вроцлав.

При цьому О'Брайан очікує збільшення пасажиропотоку до/з Києва на 20% за рахунок 7 нових маршрутів, в/з Одеси - в 2 рази (6 нових маршрутів) та в/з Харкова - в 3 рази (4 нових маршруту).

Як повідомляли Українські Новини, Ryanair оголосив про відкриття рейсу "Львів - Будапешт" з квітня 2020 року. Також в кінці жовтня лоукост-авіаперевізник Європи відкриє рейс "Одеса - Будапешт (Угорщина)".

Нагадаємо, що ціна на багаж і пріоритетну посадку в Ryanair збільшилася.