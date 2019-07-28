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28 июля 2019, воскресенье, 17:37 51
Транспорт 2019-07-28T18:00:07+03:00
Українські Новини
Лоукостер Ryanair поднял цены на багаж и приоритетную посадку

Лоукостер Ryanair поднял цены на багаж и приоритетную посадку

Ryanair. Фото: ryanair.com
Ryanair. Фото: ryanair.com

Ryanair поднял размер максимального сбора за услугу приоритетной посадки, а также перевозку малого багажа весом до 10 кг. Предыдущий раз авиакомпания поднимала цены на багаж в феврале.

Согласно обновленной информации на сайте лоу-коста, теперь диапазон сбора за приоритетную посадку составляет 6-12 евро и является одинаковым как в случае оформления услуги во время бронирования билета, так и после этого. Ранее диапазон цен составлял 6-10 евро, пишет Avianews.

Перевозка багажа до 10 кг теперь стоит 10-17,5 евро при оформлении услуги во время бронирования и 10-25 евро после покупки авиабилета. До этого Ryanair использовал диапазон цен 10-12 евро, который был одинаковым как при оформлении услуги при покупке билета, так и после этого.

Данное повышение является вторым по счету за последние месяцы после ввода Ryanair новой политики по перевозке ручной клади и малого багажа, введенной с 1 ноября 2018 года.

Тогда авиакомпания уменьшила бесплатную норму ручной клади для пассажиров без приоритетной посадки только до одного предмета с габаритами до 40х25х20 см. Пассажиры, оплатившие сбор за приоритетную посадку, могли брать на борт один чемодан с габаритами 55х40х20 см и весом до 10 кг и второй предмет с габаритами до 40х25х20 см. Размер сбора составлял 6 евро при покупке билета и 8 евро в последующий период.

Одновременно с изменением политики в отношении ручной клади Ryanair ввел новый багажный сбор за перевозку малого багажа весом до 10 кг, тогда как ранее минимальная норма провоза составляла 15 кг. Первоначальная стоимость услуги составляла 8 евро во время бронирования и 10 евро после покупки билета.

Как сообщали Українські Новини, в марте АМКУ открыл дело против МАУ, Ryanair и Wizz Air из-за подорожания провоза ручной клади.

Ранее лоукостер Ryanair также ограничил бесплатный провоз ручной клади.

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