Ryanair хочет открыть рейс "Одесса - Будапешт" в конце октября

Крупнейший лоукост-авиаперевозчик Европы компания Ryanair (Ирландия) решил открыть рейс "Одесса - Будапешт (Венгрия)" 29 октября 2019 года.

Об этом свидетельствуют данные системы бронирования, передают Українськi Новини.

Рейсы будут осуществляться 2 раза в неделю (вторник и суббота).

Вылет из Одессы запланирован в 15:25 (прилет в Будапешт – в 16:20), из Будапешта - в 12:05 (прилет в Одессу - в 14:50).

Стоимость билета в одну сторону стартует от 9,9 евро.

Билеты уже доступны на официальном сайте Ryanair и вскоре будут доступны на агрегаторе Kiwi.

Как сообщали Українськi Новини, в конце июля Ryanair поднял размер максимального сбора за услугу приоритетной посадки, а также перевозку малого багажа весом до 10 кг. Предыдущий раз авиакомпания поднимала цены на багаж в феврале.

Также в марте АМКУ открыл дело против МАУ, Ryanair и Wizz Air из-за подорожания провоза ручной клади.

Также крупнейший лоукост-авиаперевозчик Европы компания Ryanair (Ирландия) решил открыть рейс "Одесса - Гданьск (Польша)" 29 октября 2019 года.