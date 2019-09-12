Ryanair намерен открыть рейс "Львов - Будапешт" с апреля 2020

Крупнейший лоукост-авиаперевозчик Европы компания Ryanair (Ирландия) решил открыть рейс "Львов - Будапешт (Венгрия)" с 1 апреля 2020 года. Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

Рейсы будут осуществляться 2 раза в неделю (среда и воскресенье).

Вылет из Львова по средам запланирован в 23:45 (прилет в Будапешт – в 23:55), из Будапешта - в 21:05 (прилет во Львов - в 23:10).

Вылет из Львова по воскресеньям запланирован в 23:15 (прилет в Будапешт – в 23:20), из Будапешта - в 20:35 (прилет во Львов - в 22:40).

Как сообщали Українськi Новини, ранее Ryanair объявил об открытии рейсов из Одессы в Краков, Катовице, Вроцлав и Берлин до ноября.