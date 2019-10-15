Я не порушував закон: син Байдена прокоментував скандал з Burisma

Син колишнього віце-президента США Джо Байдена Хантер заявив, що рідні його батька були використані "людьми, позбавленими морального почуття", для дискредитації Байдена старшого як політика. Так Хантер Байден прокоментував скандал, пов'язаний з компанією Burisma, яка похвалилася новою свердловиною з доходом $30 тис. на добу, передає АВС News.\r\n"Я дав засіб деяким дуже неетичним людям діяти в обхід закону, намагатися зашкодити моєму батькові. Саме тут я припустився помилки", - заявив він.\r\nТак, Байден вважає, що його діяльність не була ні аморальною, ні протизаконною, проте її все одно використовували в цьому скандалі. \r\n"Саме тому я несу повну відповідальність. Чи зробив я щось неналежне? Ні, ні в якому разі", - зазначив Хантер Байден.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, опубліковане листування Офісу Президента і американських дипломатів: США затримали військову допомогу і візит Зеленського через справу Байдена.\r\nТим часом Трамп заперечує тиск на Зеленського під час цієї розмови нібито з метою розслідування проти його суперника на майбутніх президентських виборах у США - представника Демократичної партії Джо Байдена.