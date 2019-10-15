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15 жовтня 2019, вівторок, 20:32 19
Європа 2019-10-16T00:00:03+03:00
Українські Новини
Сотні туристів не змогли вилетіти з аеропорту в Барселоні

Сотні туристів не змогли вилетіти з аеропорту в Барселоні

Аеропорт. Фото: pixabay
Аеропорт. Фото: pixabay

У вівторок сотні пасажирів застрягли в аеропорту Барселони Ель-Прат, в якому через протести прихильників незалежності Каталонії було скасовано 45 рейсів, повідомляє Reuters.

Аеропорт Барселони став центром протестів у понеділок, 14 жовтня. Тисячі людей зібралися там після того, як Верховний суд Іспанії посадив у в'язницю дев'ять каталонських лідерів сепаратистів.

Представник аеропорту Жорді Муньос заявив, що в понеділок він скасував 110 рейсів, а у вівторок - ще 45.

"Сьогодні скасування 45 рейсів фактично є наслідком вчорашніх відмін", - говорить Муньос.

Також представник іспанського оператора аеропорту Aena заявив агентству, що в середу не планувалося затримок або скасувань рейсів, а вівторок був в основному спокійним.

Він додав, що більшість протестуючих в понеділок не змогли дістатися до терміналу, і інфраструктурні збитки були незначні.

Як повідомляли Українські Новини, у вересні через страйки Ryanair під загрозою скасування опинилися сотні рейсів. Раніше група українців "застрягла" в аеропорту Делі через скасування рейсів, а в лютому авіакомпанія Brussels Airlines скасувала всі рейси через загальнонаціональний страйк.

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