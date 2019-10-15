Сотні туристів не змогли вилетіти з аеропорту в Барселоні

У вівторок сотні пасажирів застрягли в аеропорту Барселони Ель-Прат, в якому через протести прихильників незалежності Каталонії було скасовано 45 рейсів, повідомляє Reuters.\r\nАеропорт Барселони став центром протестів у понеділок, 14 жовтня. Тисячі людей зібралися там після того, як Верховний суд Іспанії посадив у в'язницю дев'ять каталонських лідерів сепаратистів.\r\n\r\nПредставник аеропорту Жорді Муньос заявив, що в понеділок він скасував 110 рейсів, а у вівторок - ще 45.\r\n\r\n"Сьогодні скасування 45 рейсів фактично є наслідком вчорашніх відмін", - говорить Муньос.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nТакож представник іспанського оператора аеропорту Aena заявив агентству, що в середу не планувалося затримок або скасувань рейсів, а вівторок був в основному спокійним.\r\nВін додав, що більшість протестуючих в понеділок не змогли дістатися до терміналу, і інфраструктурні збитки були незначні.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у вересні через страйки Ryanair під загрозою скасування опинилися сотні рейсів. Раніше група українців "застрягла" в аеропорту Делі через скасування рейсів, а в лютому авіакомпанія Brussels Airlines скасувала всі рейси через загальнонаціональний страйк.\r\n\r\n